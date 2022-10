Święto muzyki i teatru. Dziś startuje Euromusicdrama

Festiwal Euromusicdrama zatytułowany „Muzyka w Teatrze, Teatr w Muzyce” startuje dziś w Szczecinie. Potrwa do 30 października 2022 r.

Uroczysta inauguracja odbędzie się o godz. 19 w Filharmonii Szczecińskiej – Koncert Argentyński na klarnet (zagra Jean-Marc Fessard), fortepian, aktora i taśmę, z towarzyszeniem szczecińskiej orkiestry kameralnej Baltic Neopolis Orchestra. Autorem muzyki jest Olivier Penard, a tekst został oparty na fragmentach pamiętników Evy „Evity” Perón.

Co roku w festiwalowym programie pojawia się sylwetka polskiego kompozytora, która przedstawiana jest w biograficznej sztuce teatralnej. To oryginalne połączenie wydarzenia artystycznego i prelekcji z zakresu edukacji teatralno-muzycznej adresowanej do młodzieży. Do tej pory wystawiono sztuki m.in. o Fryderyku Chopinie, Ignacym Janie Paderewskim, Witoldzie Lutosławskim i Karolu Szymanowskim. W tym roku Teatr Kameralny zaprasza (28 października) na sztukę poświęconą Mieczysławowi Wajnbergowi. 30 października zaś w Teatrze Kameralnym zaplanowano wieczór improwizacji z udziałem muzyków i aktorów.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Teatr Kameralny przy współpracy z Festiwalem Ars Musica w Brukseli i Europejskim Teatrem Sztuki w Paryżu. Współorganizatorem jest Zachodniopomorskie, które wsparło organizację festiwalu kwotą 45 tys. zł. Patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

