STF zaprasza. Fotograficzne inspiracje

fot. Anna GNIAZDOWSKA

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na spotkanie poświęcone fotograficznym inspiracjom. Odbędzie się dziś o godz. 19.

REKLAMA

Inspiracja to bodziec lub natchnienie, które pobudza do działania lub tworzenia. Pochodzi od łacińskiego słowa "inspirare" oznaczającego "tchnąć" lub "wdychać" i może być wywołana przez różne czynniki, takie jak ludzie, obrazy, dźwięki, wspomnienia.

- Przynieś zdjęcie, album, reprodukcję obrazu, płytę, tomik poezji lub cokolwiek innego co cię inspiruje - zachęcają członkowie STF. - Opowiedz o tej inspiracji. Dlaczego cię inspiruje? Do czego?

Spotkanie odbędzie się w Starej Komendzie Browar. (K)

REKLAMA