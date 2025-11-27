Czwartek, 27 listopada 2025 r. 
STF zaprasza. Fotograficzne inspiracje

STF zaprasza. Fotograficzne inspiracje
Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na spotkanie poświęcone fotograficznym inspiracjom. Odbędzie się dziś o godz. 19. 

Inspiracja to bodziec lub natchnienie, które pobudza do działania lub tworzenia. Pochodzi od łacińskiego słowa "inspirare" oznaczającego "tchnąć" lub "wdychać" i może być wywołana przez różne czynniki, takie jak ludzie, obrazy, dźwięki, wspomnienia.

- Przynieś zdjęcie, album, reprodukcję obrazu, płytę, tomik poezji lub cokolwiek innego co cię inspiruje - zachęcają członkowie STF. - Opowiedz o tej inspiracji. Dlaczego cię inspiruje? Do czego?

Spotkanie odbędzie się w Starej Komendzie Browar. (K)

