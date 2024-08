Sprawy ulicy, sprawy alkowy. I nostalgia, i frywolność

Klub Świętokradców Parafii Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim w Szczecinie proponuje „Pornografa”. To program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące.

"Pornografa" obejrzymy w sobotę o g. 22, w niedzielę o g. 19.

(as)