Środa, 05 listopada 2025 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Spotkanie z muzyką. Bezpłatne wejściówki dla polickich seniorów

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 18:24
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 18:34
Spotkanie z muzyką. Bezpłatne wejściówki dla polickich seniorów
Wejściówki można odbierać w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.   

Policzanie będą mogli wziąć udział w muzycznym świętowaniu Dnia Seniora. Koncert odbędzie się 19 listopada (środa) o godz. 17, ale bezpłatne wejściówki warto odebrać jak najszybciej w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Siedleckej 1a w Policach. 

REKLAMA

Gmina Police zaprasza swoich seniorów na wyjątkowe spotkanie pełne muzyki, wzruszeń i uśmiechu. Odbędzie się w polickim MOK-u.

- Podczas wydarzenia na scenie wystąpią lokalne zespoły artystyczne, które wprowadzą w ciepły, radosny nastrój i przypomną, jak wiele radości daje bycie razem - zachęcają organizatorzy. - To będzie doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, wspomnień i uśmiechu, w atmosferze życzliwości i wspólnoty.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a bilety można odbierać w recepcji MOK w Policach - dostępne są już od 5 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć.

(sag)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA