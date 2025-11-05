Spotkanie z muzyką. Bezpłatne wejściówki dla polickich seniorów

Wejściówki można odbierać w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Policzanie będą mogli wziąć udział w muzycznym świętowaniu Dnia Seniora. Koncert odbędzie się 19 listopada (środa) o godz. 17, ale bezpłatne wejściówki warto odebrać jak najszybciej w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Siedleckej 1a w Policach.

Gmina Police zaprasza swoich seniorów na wyjątkowe spotkanie pełne muzyki, wzruszeń i uśmiechu. Odbędzie się w polickim MOK-u.

- Podczas wydarzenia na scenie wystąpią lokalne zespoły artystyczne, które wprowadzą w ciepły, radosny nastrój i przypomną, jak wiele radości daje bycie razem - zachęcają organizatorzy. - To będzie doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, rozmów, wspomnień i uśmiechu, w atmosferze życzliwości i wspólnoty.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a bilety można odbierać w recepcji MOK w Policach - dostępne są już od 5 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć.

