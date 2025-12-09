Spotkanie z Damianem Kolassą. W Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Joanna KNASIŃSKA

Spotkanie z Damianem Kolassą, autorem książki „Las Arkoński-Od Eckerbergu po współczesność” odbędzie się we wtorek 9 grudnia w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Poprowadzi je Beata Piechocka. Rozmowa odbędzie się Sali konferencyjnej zamku (wejście B lub D). Początek godz. 18, wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki.

Książka o Lesie Arkońskim jest pracą popularno-naukową o charakterze historycznego przewodnika po miejscach istniejących, nieistniejących, zapomnianych czy odkrytych na nowo. Autor przybliża historię obiektów i miejsc znajdujących się na terenie założenia leśno-parkowego. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z licznymi ciekawostkami zaczerpniętymi z prasy codziennej, książek, ale również wzmiankowanymi we wspomnieniach mieszkańców Szczecina czy wydobytymi z ziemi. Jak podkreśla autor, książka zawiera ponad 260 ilustracji historycznych i współczesnych, z których niektóre zostały pokazane po raz pierwszy.

(K)

