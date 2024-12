Spotkania z pisarzami w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Fot. MPB Szczecin

Marek Stelar, autor powieści kryminalnych z nietuzinkowymi bohaterami, będzie w czwartek 5 grudnia w południe gościem w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2). Tego samego dnia o godz. 17 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 14 przy ul. Krzemiennej w Podjuchach odbędzie się spotkanie z Sylwią Trojanowską – pisarką, autorką sztuk teatralnych, coachem i trenerką biznesu. Wstęp jest wolny.

Marek Stelar – z wykształcenia architekt. Miłośnik muzyki rockowej i elektronicznej, kryminału i szeroko pojętej grozy w wydaniu literackim i filmowym. Uwielbia zwierzęta: wszystkie, które mają mniej niż osiem nóg. Rozdarty wewnętrznie konfliktem między przygnębiającym uczuciem zaniku wiary w ludzkość a desperacką nadzieją na istnienie jednostek moralnie doskonałych.

Debiutował w 2015 roku powieścią „Rykoszet”, zapoczątkowującą trylogię kryminalną o komisarzu Krugłym (kolejne tomy to „Twardy zawodnik” i „Cień”). W 2017 ukazała się pierwsza część trylogii o inspektorze Suderze („Niepamięć”), następnie w tej serii ukazały się: „Niewiadoma” i „Nietykalny”. Powieść „Blask” otworzyła cykl przygód Agaty Prażmowskiej. Poza seriami ukazały się „Sedno” i „Intruz”.

Sylwia Trojanowska – pisarka, autorka sztuk teatralnych, coach i trenerka biznesu. Szczecinianka z urodzenia i z wyboru. Zadebiutowała w 2015 roku „Szkołą latania”, od tamtej pory ukazało się kilkanaście jej książek, między innymi trylogia „Sekrety i kłamstwa” (2018-2019), nazywana przez czytelników „szczecińską”, „Powiedz mi, jak będzie” (2020), „Łabędź” (2022), „Żona nazisty” (2023).

Jest także autorką sztuk teatralnych, z których dwie: „4 kute asy” oraz „Okna”, trafiły na afisze. Aktywnie działa na rzecz kobiet. Jest ambasadorką akcji „Wiele powodów, by żyć”, mającej na celu promowanie profilaktycznych badań cytologicznych, oraz członkinią kapituły „Magnolie Biznesu”, nagradzającej wyjątkowe kobiety województwa zachodniopomorskiego. Uwielbia podróże i to z nich czerpie inspiracje do swoich powieści. Wraz z mężem i synem mieszka w Szczecinie, na obrzeżach Puszczy Bukowej.

