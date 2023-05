Śpiewający seniorzy ramię w ramię z Dawidem Podsiadło

Fot. mat. organizatorów

W Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbyły się dwa wyjątkowe koncerty Dawida Podsiadło, który do udziału w ogólnopolskiej trasie „Przed i po tour”, zaprasza lokalne chóry seniorów. Na scenie szczecińskiej stanął Chór Seniorów Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Zespół wykonał dwa wielkie przeboje artysty: „Szarość i róż” oraz „Nieznajomy”. Projekt ten to forma komunikacji międzypokoleniowej. Artysta stworzył bowiem przestrzeń, w której spotkać się mogą dziadkowie i wnuki, co w dzisiejszych czasach zdarza się coraz rzadziej. Ukłonem w stronę zaproszonych gości było ustawienie szczecińskiego zespołu na pierwszym planie. Stojąc z przodu sceny, chórzyści skupili uwagę publiczności w większym wymiarze, niż zwykle ma to miejsce, a ich występ został przyjęty owacjami na stojąco.

- Niesamowite wrażenie uczestniczenia w czymś specjalnym, wyjątkowym, naprawdę dużym! Pomimo niemal pięćdziesięcioletniego doświadczenia i obcowania z muzyką, szczególnie chóralną, takie projekty nadal wywołują ogromne emocje. Na każdym kroku czuliśmy profesjonalizm Dawida i zespołu, który mu towarzyszył. I czuliśmy, że jesteśmy na tej scenie ważni! - mówi jeden z tenorów, Marek Pałac. - Po koncercie Dawid, wraz ze swoim menadżerem, pojawił się w naszej garderobie. Przecież nie musiał, był zmęczony, to był dzień jego trzydziestych urodzin… A jednak przyszedł! Poczuliśmy się wtedy jeszcze bardziej dostrzeżeni. Okazał szacunek dla nas, naszego wieku, naszego zaangażowania… Ten artysta reprezentuje sobą prawdziwą klasę, a przy tym dużą skromność, wrażliwość i kulturę. To były niezapomniane dwa wieczory! - dodaje chórzysta.

- Dla nas, chórzystów „seniorów”, możliwość wspólnego śpiewania z Dawidem Podsiadło pod ręką Sylwii Fabiańczyk-Makuch była niepowtarzalnym przeżyciem! - wtóruje koledze, śpiewająca sopranem, Monika Walczukiewicz.

Chór przygotowała i poprowadziła dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

- Ideę zaproszenia chóru seniorów do współpracy uważam za bardzo szlachetną i wzruszającą - wyznaje dyrygentka. - Występ z tak znakomitym artystą skutecznie promuje chóralistykę, która jest niszową dziedziną muzyki. Piękne, że dzieci i wnuczęta mogą podziwiać aktywnych, pełnych pasji rodziców i dziadków u boku swojego idola. Jestem bardzo dumna z zaangażowania i profesjonalizmu moich "dojrzałych" chórzystów - spisali się wspaniale, a owacje i niesamowite przyjęcie przez publiczność pozostaną w naszej pamięci na długie lata!

