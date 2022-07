Spacer i spotkanie z tłumaczem. Zagubieni w przekładzie

Co łączy Dublin z miastem Gryfa? Co wiąże „Ulissesa” ze Szczecinem? Jakie tropy literackie można znaleźć ukryte na szczecińskich ulicach? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć dzisiaj (wtorek 5 lipca) podczas bezpłatnego spaceru literackiego z Przemkiem Głową pn. „Zagubieni w przekładzie – Ulisses w Szczecinie”. Zbiórka o godz. 18 przy pawilonie w pobliżu Akademii Morskiej na Wałach Chrobrego.

Spacer jest wstępem do cyklu spotkań z tłumaczami, który otworzy rozmowa z Maciejem Świerkockim, autorem nowego przekładu „Ulissesa”: w środę (6 lipca) w szczecińskiej księgarni „Między Wierszami” (ul. Moniuszki 6) o godz. 18.

M. Świerkocki to tłumacz literatury anglojęzycznej, pisarz, scenarzysta, krytyk literacki. Ukończył filologię angielską i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1987-2011 wykładowca na Wydziale Filologicznym UŁ (kulturoznawstwo). Autor pięciu powieści (m.in. Ziemia obiecana raz jeszcze, 1993; Naród zatracenia, 2014, powieść graficzna, rys. Mariusz Sołtysik), książek krytycznoliterackich (m.in. Echa postmodernizmu, 2010), scenariuszy filmowych (m.in. Tam i z powrotem, 2001, serialu Sekcja 998, 2006) i ponad 80 przekładów książkowych z języka angielskiego (m.in. utworów H. Millera, J. Kerouaca, C. McCarthy’ego, J. Bartha, J.L. Borgesa, A. Carter, J. Updike’a, J. Irvinga, M. Fabera, P. Smith, R. Gravesa, R. Hughesa, E. Catton, J. Conrada i R. Flanagana). Współpracownik „Odry”, „Literatury na świecie” i wielu innych czasopism literackich. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej, członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pierwszy Polak zasiadający w jury międzynarodowego konkursu literackiego Dublin IMPAC International Literary Award (2014). W latach 2018-2020 przewodniczący kapituły Nagrody Tuwima. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), medalem „Za zasługi dla miasta Łodzi” (2015) i Nagrodą Miasta Łodzi (2022). Laureat nagrody „Literatury na świecie” za rok 2014 w kategorii „proza”. Nominowany do Nagrody Gdynia (2019) za przekład Tajnego agenta J. Conrada. Ostatnio wydał nowy polski przekład Ulissesa J. Joyce’a i towarzyszący temu tłumaczeniu przewodnik Łódź Ulissesa (2021).

(MON)