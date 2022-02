Sobotnie czytanie. Spotkanie w księgarni „FiKa”

„Fika czyta” to autorski projekt, który realizowany był od początku istnienia szczecińskiej kluboksięgarni „FiKa”, czyli od ponad siedmiu lat. Przed pandemią były to cykliczne, co najmniej raz w tygodniu, spotkania dla rodzin. W nowym 2022 roku, po dwuletniej przerwie, Ciocia Fika powróciła do czytania dzieciom. Na sobotę na godz. 11 zaplanowane jest zatem spotkanie literackie wokół książki pt. „Marvin” Marty Guśniowskiej.

– To ciepła, pełna humoru opowieść o sile przyjaźni i marzeń. Rzecz o przemijaniu, oswajająca nas z tym co nieuchronne i przypominająca o tym co w życiu najważniejsze – informuje Małgorzata Narożna z księgarni.

Oto co o wspomnianej książce pisze wydawca: „Wystarczy nie chodzić do lekarzy. W końcu oni zawsze coś znajdą. Tak twierdzi Marvin, dinozaur, który zrodził się spod pióra Marty Guśniowskiej i nagle, ni stąd, ni zowąd, zupełnie niechcący dowiedział się, że najczęstszą przyczyną umierania dinozaurów jest wyginięcie. Historia Marvina to pełna wrażliwości i ciepła lekcja oswajania cierpienia, samotności i odchodzenia. Forma jej podania łagodzi trudny temat, a niezwykli bohaterowie czynią tę historię jeszcze bardziej fantastyczną. Dziecko nauczy się z niej o wartości przyjaźni, pomagania i doceniania chwil, które bardzo szybko pryskają. Co więcej, jest to po prostu ciekawa historia przygodowa, w której bohaterowie napotykają na mnóstwo zaskakujących, nieoczywistych przypadków”.

(MON)