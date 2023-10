Sobotnia „Hydrozagadka”. Spotkanie w Trafostacji Sztuki

Fot. Arleta NALEWAJKO

Jego „Betonoza” była jedną z najważniejszych książek opowiadających o realiach współczesnej dehumanizacji miejskich przestrzeni publicznych. Czy równie poruszająca okaże się nowa „Hydrozagadka”? O tym będzie można się przekonać i porozmawiać z autorem obu książek – Janem Mencwelem – już w najbliższą sobotę (7 października) w Trafostacji Sztuki.

Jest animatorem kultury, publicystą, komentatorem, działaczem społecznym i miejskim aktywistą, a także współzałożycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jednak powszechną uwagę skupił na sobie przede wszystkim za sprawą książki pt. „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”, jaka odarła ze złudzeń słowo „rewitalizacja”, które stało się swoistą przykrywką dla usuwania z przestrzeni publicznych zieleni i zastępowania jej betonem.

Teraz w obiegu publicznym znalazła się jego „Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać” – nowa książka, starająca się odpowiedzieć m.in. na pytanie „Czy Polska musi stać się pustynią?”.

„Regulowanie rzek, wycinanie lasów, zatruwanie jezior, osuszanie całych powiatów przez kopalnie odkrywkowe oraz hojne wsparcie dla rolnictwa przemysłowego. To nasza polska codzienność. Autor próbuje znaleźć źródła problemu, jaki mamy z wodą. Rozmawia z naukowcami, aktywistami, rolnikami czy hydrologami, aby zrozumieć, kto jest winny temu, że Polska pustynnieje. Opisuje, co dzieje się z wodą, ale przede wszystkim pokazuje, że możliwa jest inna przyszłość. Daje nadzieję, że nie jest jeszcze za późno, żeby ocalić nasze lasy, jeziora, rzeki i bagna” – do lektury nowej książki Jana Mencwela zachęca Krytyka Polityczna, czyli wydawca.

Spotkanie z autorem książki pt. „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta” oraz najnowszej – pt. „Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać” – odbędzie się w najbliższą sobotę (7 października) o godz. 17 w TRAFO Trafostacji Sztuki przy ul. Świętego Ducha 4. Wstęp wolny. ©℗

(an)