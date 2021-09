„Betonoza" również w Szczecinie. Konkurs i książka dla naszych Czytelników

W wyjątkowej scenerii pl. Solidarności odbędzie się spotkanie poświęcone trawiącej polskie miasta betonozie. Już w najbliższą sobotę - za sprawą Szczecińskiego Ruchu Miejskiego - m.in. o tym, czy i jak na tę swoistą chorobę można zaszczepić choćby Szczecin, będzie można porozmawiać z Janem Mencwelem - autorem jednej z najważniejszych książek opowiadających o realiach współczesnej dehumanizacji miejskich przestrzeni publicznych.

Mowa oczywiście o opublikowanej przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej książce pt. „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta".

- Ze świecą szukać kogoś, kto o betonozie nie słyszał. Słowo to przebojem wdarło się do języka polskiego. A to dzięki „Betonozie”. Lekturze absolutnie obowiązkowej nie tylko dla aktywistów, polityków i urzędników. Ale dla każdego - przekonuje Piotr Czypicki, lider Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.

Tak zwana rewitalizacja miast poprzez usuwanie z przestrzeni publicznej zieleni i zastępowanie jej betonem. Co często ma się dziać się w interesie deweloperów. Podporządkowywanie przestrzeni miejskiej ruchowi samochodowemu, poprzez wyznaczanie nowych pasów jezdni i miejsc parkingowych (tzw. samochodoza). Gdy te tezy połączyć z faktem, że betonowanie parków i skwerów w świadomości lokalnych polityków i urzędników niesłusznie jest uznawane za przejaw nowoczesności (tzw. modernizacja zacofania), to… Także w Szczecinie zabrzmi zaskakująco i niepokojąco znajomo. Tymczasem to właśnie kwintesencja betonozy według Jana Mencwela.

Spotkanie z autorem książki pt. „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta" odbędzie się już w sobotę (25 września) o godz. 16. Poprowadzi je Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego.

W dniu wydarzenia - w Centrum Dialogu „Przełomy" - będzie można nabyć książkę Jana Mencwela w promocyjnej cenie.

