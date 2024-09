Siła jest Mamą! Wernisaż już w środę

– Moją wewnętrzną misją jest chęć zmieniania świata, by chociaż odrobinę był lepszy, a my ludzie bardziej świadomi i tolerancyjni wobec innych – mówi Anna Gajdzińska.

Historie o sile mam, ich odwadze i niestrudzonej walce z codziennością przedstawione na zdjęciach będzie można zobaczyć już w środę (25 bm.). Będzie to również okazja do spotkania z bohaterami fotografii i okazania im wsparcia swoim uśmiechem, słowem i po prostu swoją obecnością.

„Siła jest Mamą” to projekt fotograficzny przedstawiający mamy i ich dzieci z niepełnosprawnością, z chorobami genetycznymi, nieuleczalnie chorymi. W projekcie wzięło udział 12 mam i ich dzieci. Podczas wystawy będzie można zobaczyć zdjęcia przedstawiające mamę z dzieckiem, a obok portret kobiecy, mamy z kwiatkiem, który będzie podkreślał siłę mam. Zdjęcia wykonane były w studiu fotograficznym, jak również u małych bohaterów w domu.

Fotografie mają skłonić do refleksji, pokazują siłę, walkę i poświęcenie mam, a przede wszystkim ich ogromną miłość. Projekt ma na celu poruszyć temat empatii, szacunku i tolerancji. Mamy pragną być zauważone, docenione, zaakceptowane. Jak mówi autorka zdjęć, fotograf Anna Gajdzińska „zależy mi, by uświadomić społeczeństwu, że odwracanie głowy przez ludzi i udawanie, że mamy i ich chore dzieci nie istnieją, jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Wystarczy po prostu zwykły, delikatny uśmiech, krótka rozmowa”. Zdjęcia projektu mają sprawić, by świat zwrócił uwagę na te ciche mamy, które codziennie walczą o swoje dzieci.

Projekt jest pomysłem i w pełni został przygotowany przez panią Annę Gajdzińską, fotografkę z dużym doświadczeniem, która na co dzień wykonuje sesje z dziećmi, noworodkowe, rodzinne i inne.

Wystawa zostanie otwarta 25 września, w środę, o godzinie 18 w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”, przy ulicy Tadeusza Wendy 14. Wstęp jest bezpłatny.

Autorka zdjęć oraz ich bohaterowie serdecznie zapraszają wszystkich chętnych zobaczyć efekty ich współpracy. ©℗

Kamila BONDAROWICZ-WIEWIÓRA