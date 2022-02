Seans w kinie Zamek. Niepublikowane występy

Pokaz „Summer of Soul”, muzycznego dokumentu nominowanego do Oscara w kategorii „najlepszy film dokumentalny”, odbędzie się dzisiaj (15 lutego) w szczecińskim kinie Zamek o godz. 17. To energetyzujący zapis legendarnego Festiwalu Kultury Harlemu z 1969 roku, złożony z dotychczas niepublikowanych materiałów archiwalnych. Warto obejrzeć!

Oto latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. W „Summer of Soul”, debiutujący w roli filmowca Ahmir „Questlove” Thompson (współzałożyciel hip-hopowej grupy The Roots), przypomina o tym niezwykłym wydarzeniu, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody. W filmie znalazły się niepublikowane dotychczas występy, takich artystów, jak: Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension.

(MON)