Seans na Dzień Kobiet i profilaktyczne warsztaty

Projekcja filmu odbędzie się w kinie Delfin. Fot. Ryszard PAKIESER

W najbliższy piątek (6 marca) w sali dawnego kina „Delfin” w Szczecinie odbędzie się okolicznościowy seans. Z okazji Dnia Kobiet zaplanowano projekcję filmu „Być kochaną”. Bezpłatne zaproszenia dostępne są od wtorku w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach spotkania zaplanowano również warsztaty z samobadania piersi.

Seans odbędzie się o godzinie 17 w sali kina Delfin przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. „Być kochaną” to norweska produkcja z 2024 roku w reżyserii Lilja Ingolfsdottir. Film w poruszający i wyważony sposób opowiada o potrzebie bliskości, akceptacji oraz poszukiwaniu miłości w codziennym życiu.

Przed emisją filmu planowane są warsztaty z samobadania piersi prowadzone przez Cezarego Karczewskiego, technika radiologii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, członka Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem.

Na uczestników spotkania czekać będą ciepłe napoje oraz słodki upominek.

Bilety na wydarzenie będą do odebrania od dzisiaj (3 marca) w Głównym Punkcie Informacyjnym – boks 023 przy recepcji Urzędu Marszałkowskiego (wejście od ul. Piłsudskiego 40) w godzinach pracy urzędu. Ich liczba jest ograniczona.

