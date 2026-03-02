Seans na Dzień Kobiet i profilaktyczne warsztaty. Czekają bezpłatne wejściówki

W najbliższy piątek (6 marca) w sali dawnego kina „Delfin” w Szczecinie odbędzie się okolicznościowy seans. Z okazji Dnia Kobiet zaplanowano projekcję filmu „Być kochaną”. Bezpłatne zaproszenia dostępne będą od wtorku (3 marca) w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach spotkania zaplanowano również warsztaty z samobadania piersi.

Seans odbędzie się o godzinie 17 w sali kina Delfin przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40. „Być kochaną" to norweska produkcja z 2024 roku w reżyserii Lilja Ingolfsdottir. Film w poruszający i wyważony sposób opowiada o potrzebie bliskości, akceptacji oraz poszukiwaniu miłości w codziennym życiu.

Przed emisją filmu planowane są warsztaty z samobadania piersi prowadzone przez Cezarego Karczewskiego, technika radiologii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, członka Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem.

Na uczestników spotkania czekać będą ciepłe napoje oraz słodki upominek.

Bilety na wydarzenie będą do odebrania od wtorku (3 marca 2026 r.) w Głównym Punkcie Informacyjnym – boks 023 przy recepcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (wejście od ul. Piłsudskiego 40) w godzinach pracy urzędu. Liczba biletów ograniczona. (K)

