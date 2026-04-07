Wtorek, 07 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Salon Portretu w Starej Rzeźni

Data publikacji: 07 kwietnia 2026 r. 12:17
Ostatnia aktualizacja: 07 kwietnia 2026 r. 12:17
Salon Portretu w Starej Rzeźni
W Starej Rzeźni otwiera się wystawa fotograficzna, której motywem przewodnim jest portret. Fot. Ryszard PAKIESER  

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wystawę fotografii portretowej do Starej Rzeźni. Wystawa jest dostępna od 2 kwietnia, jednak wernisaż odbędzie się 8 kwietnia. 

REKLAMA

Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu ponad 70 autorów – zarówno doświadczonych twórców, jak i pasjonatów fotografii. Każdy z nich wniósł do wystawy własną wrażliwość, styl oraz indywidualne spojrzenie na portret jako formę artystycznej wypowiedzi. Efektem jest różnorodna, wielowymiarowa ekspozycja, która pokazuje, jak szerokie i inspirujące może być pojęcie portretu. Podczas wystawy pokazane zostały fotografie obejmujące różne tematy, estetyki i techniki realizacji – od klasycznych portretów studyjnych, przez reportażowe ujęcia pełne autentycznych emocji, po nowoczesne, eksperymentalne formy wyrazu. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 kwietnia o godz. 19, będzie można ją oglądać do 19 kwietnia w godzinach 9-20 w przestrzeni CKE Stara Rzeźnia (ul. T. Wendy 14). 

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA