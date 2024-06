Rozpoczął się XX festiwal Sacrum Non Profanum

Rozpoczął się XX festiwal Sacrum Non Profanum, kierowany przez prof. Bohdana Boguszewskiego. Fot. Ryszard PAKIESER

Rozpoczął się coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sacrum Non Profanum. Inauguracja odbyła się w Książnicy Pomorskiej w Sali im. Zbigniewa Herberta - był to koncert duetu Muras/Brzezina oraz wernisaż wystawy wystawy pt.: "Preludium i fuga czyli narodziny PSI Academia i XX lat festiwalu". W tym roku festiwal obchodzi swój jubileusz - to jego XX edycja.

O tym, jak istotna w historii festiwalu jest jubileuszowa edycja Sacrum Non Profanum opowiedział prof. Bohdan Boguszewski, współtwórca i dyrektor artystyczny:

- Ona jest dla nas wszystkich bardzo ważna. To swego rodzaju jubileusz podsumowujący to co robiliśmy do tej pory. Przez pierwsze pięć lat w zasadzie szukaliśmy takiej formuły festiwalu,aby odbywał się on na wysokim poziomie i reprezentował dobry program. W 2010 roku patronem festiwalu był Fryderyk Chopin, w następnych latach mieliśmy innych patronów i otaczaliśmy ich twórczością innych kompozytorów, żeby koncerty były atrakcyjne. Po Chopinie był Marek Jasiński, a następnie Górecki, Penderecki, Kilar, Szymanowski, Lutosławski, Paderewski, Moniuszko. Później było trudniej z powodu pandemii w roku 2020. W roku 2022 wybuchła wojna na Ukrainie i nie mogliśmy już utrzymać tej formuły. Przeglądając wcześniejsze programy festiwalu stwierdziłem, że było już prawie wszystko poza jednym nurtem - muzyką filmową. Dlatego postanowiłem nadrobić te lukę i w tym roku będziemy mieli dwa koncerty w muzyki filmowej: w Amfiteatrze w Świnoujściu i w Teatrze Letnim w Szczecinie.

Wydarzeniem rozpoczynającym tegoroczny festiwal był kameralny koncert saksofonisty Jakuba Murasa i akordeonisty Łukasza Brzeziny. Zagrali oni miedzy innymi słynne "cztery Pory Roku" Vivaldiego.

- Inauguracja festiwalu odbywa się w Książnicy Pomorskiej wraz z duetem akordeon i saksofon, czyli Muras/Brzezina - opowiadał prof. Bohdan Boguszewski. - Jak ich usłyszałem, postanowiłem zaprosić ich na festiwal. Mają w opracowaniu "Cztery pory roku Vivaldiego", ale i Maxa Richtera i Astora Piazzolli.

Koncertowi towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano liczne pamiątki związane z historią festiwalu Sacrum Non Profanum oraz z Pomorskim Stowarzyszeniem Instrumentalistów Academia. Można na niej oglądać prace naukowe poświęcone wpływowi festiwalu na kulturę Szczecina i Pomorza Zachodniego, dyplomy prof. Boguszewskiego, plakaty, broszury, płyty, fotografie i wiele innych rzeczy.

Międzynarodowy Festiwal Sacrum Non Profanum odbywa się od 2005 roku. Jego celem jest promowanie wielkich mistrzów muzyki klasycznej, takich jak Paderewski czy Chopin oraz kompozytorów i muzyków współczesnych.

Od 2018 roku PSI Academia współpracuje z Lwowską Orkiestrą Filharmonii Narodowej Ukrainy. Wątek ukraiński i dedykacja dla ofiar wojny na Ukrainie to ważne elementy festiwalu

- Finał festiwalu w filharmonii będzie z muzyką ukraińską. Od roku 2022, czyli od czasu napaści Rosji na Ukrainę postanowiłem dedykować te wszystkie koncerty kobietom i dzieciom Ukrainy. Dodam jeszcze sympatyczną współpracę z Filharmonią Lwowską i muzykami, z którymi nagrałem płytę z utworami Paderewskiego. Te więzy przyjaźni trwają dalej - podkreślał prof. Boguszewski. ©℗

(aj)