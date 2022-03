We wtorek w Szczecinie rozpoczął się Tydzień Kresowy „Kaziuk Wileński – 2022”, wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”. W tym dniu w Książnicy Pomorskiej odbyło się otwarcie wystawy prezentującej najważniejsze wydarzenia z życia Władysława Syrokomli w 160. rocznicę śmierci. Tytuł tej ekspozycji to: „Szanując przodków relikwiarz święty, oczy ku przyszłej wytężamy dobie”. Podczas wernisażu pieśni, do słów wspomnianego poety i muzyki Stanisława Moniuszki, wykonał Chór „Concertino” pod batutą Małgorzaty Kowalik, a wiersze przeczytał Stanisław Heropolitański.

(MON)