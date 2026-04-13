Rozpoczął się 58. Kontrapunkt

Trwa święto teatru w Szczecinie. W miniony piątek rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt. Fot. Piotr NYKOWSKI

58. edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt zainaugurowała premiera spektaklu "Czy to M…?" w reżyserii Moniki Czajkowskiej. Odbyła się ona w piątek 10 kwietnia. Wydarzenie na deskach Teatru Lalek Pleciuga otworzyło sekcję „Młodzi na Kontrapunkcie”. Poza bogatym programem spektakli (w sumie 25 tytułów) najważniejszym punktem festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Formy (18-25 kwietnia), podczas którego widzowie zobaczą osiem spektakli z Polski i zagranicy. Festiwalowi towarzyszą inne wydarzenia, m.in. koncerty. Organizatorami Kontrapunktu są Teatr Lalek Pleciuga oraz Teatr Współczesny w Szczecinie. Wydarzenie potrwa do 26 kwietnia.

(aj)

