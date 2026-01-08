Rok 2025 w obiektywie szczecińskich fotografów

Piątkowa wystawa bedzie podsumowaniem roku 2025 w kadrach członków STF-u. fot. Agata JANKOWSKA

Fotografowie skupieni w Szczecińskim Towarzystwie Fotograficznym zaprezentują w piątek 9 stycznia swoje najlepsze zdjęcia wykonane w 2025 roku. Wernisaż wystawy rocznej odbędzie się na Zamku Książąt Pomorskich.

Goście zobaczą ponad trzydzieści fotografii autorstwa m.in. Andrzeja „Graby” Grabowieckiego, Agnieszki Januckiej-Popiołek, Zbigniewa Wróblewskiego, Zbigniewa Pajewskiego i wielu innych artystów. Wszyscy są członkami Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, które popularyzuje sztukę fotograficzną od ponad 70 lat. To w szeregach tego stowarzyszenia działają uznani fotografowie w Polsce i za granicą.

Na piątkowym wernisażu każdy z artystów pokaże jedno, najlepsze - jego zdaniem - zdjęcie wykonane w 2025 roku. Zobaczymy fotografię portretową, reportażową, dokumentalną, krajobrazową i wiele innych.

- Każdy fotograf najpierw prezentował trzy fotografie na spotkaniu wigilijnym. Wszystkie przedyskutowywaliśmy we wspólnym gronie, wskazując naszym zdaniem to jedno najbardziej udane zdjęcie, ale ostateczna decyzja należała do autora - mówi Bodek Macal, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.

To druga tego typu roczna wystawa w ostatnich latach. Pomysł jest kontynuacją dawnej, przerwanej kiedyś, tradycji tego typu podsumowań.

Podczas wernisażu, który odbędzie się o godz. 18. w holu wschodnim Zamku Książąt Pomorskich (wejście A) nie zabraknie przemówień, poczęstunku, dobrej atmosfery i oczywiście rozmów o fotografii. ©℗

