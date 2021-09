Richard Bona wystąpi w filharmonii, a nie na dziedzińcu zamku. Koncert w sobotę

W ramach cyklu koncertów pn. Szczecin Music Fest w sobotę (4 września) w szczecińskiej filharmonii (a nie na dziedzińcu zamkowym – organizatorzy zdecydowali się na zmianę miejsca z uwagi na warunki pogodowe) wystąpi Richard Bona. Początek o godz. 19. Nasza redakcja objęła patronatem medialnym to wydarzenie.

Richard Bona to kameruński multiinstrumentalista, wokalista, twórca piosenek, basista, kompozytor, reżyser dźwięku i producent. Za tą listą kryje się życie, na podstawie którego można by napisać niejedną książkę. Urodził się w 1967 roku w wiosce Minta w Kamerunie. Jako pięciolatek rozpoczął naukę gry na balafonie (melodyczny instrument perkusyjny z drewnianymi sztabkami), występując w zespole muzyki tradycyjnej, w którym grał jego dziadek. Gdy miał jedenaście lat, rodzina przeniosła się do Douali, gdzie Bona zaczął się udzielać jako gitarzysta w zespole tanecznym. W tamtym czasie odkrył swoje zainteresowanie muzyką jazzową. W 1989 roku przeprowadził się do Paryża, a następnie do Nowego Jorku, szybko zyskując w obu miastach sławę jednego z najlepszych jazzmanów swojego pokolenia. Jego charyzmę natychmiast docenili najwięksi giganci jazzu: Bobby McFerrin, zespół Steps Ahead i wreszcie sam Pat Metheny, który zaoferował mu miejsce w swoim zespole. Bona objechał świat dookoła w towarzystwie legend, by wkrótce zasłynąć jako autor własnych projektów, silnie zakorzenionych w afrykańskiej tradycji, zarazem jednak o europejskiej tradycji harmonicznej i amerykańskiej swobodzie właściwej jazzowemu światu.

Z Boną w Szczecinie zagrają: pianista, mistrz z Kuby Alfredo Rodriguez oraz perkusjonista i wokalista Pedrito Martinez, który muzykował już z artystami tej miary, co: Sting, Wynton Marsalis i Bruce Springsteen.

