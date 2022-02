Randka w ciemno z książką. Walentynkowo w bibliotece

Do piątku (18 lutego) lub do wyczerpania zapasów w filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (przy ul. Marcina 1) na czytelników czekają literackie niespodzianki: książki szczelnie zapakowane w papier, by bez możliwości zaglądania do środka wybrać lekturę tylko na podstawie skromnej informacji na zewnątrz. To coroczna akcja biblioteki pn. Randka w ciemno z książką.

- Wiadomo nie od dziś, że sposobów wybierania książek jest wiele – na opis, na początek, na druk, na grubość itp., itd. W tym roku stawiamy na fragment opisu/ blurb / opinie. Zobaczymy, co ma większą moc uwodzenia - informuje Artur Niewczas, specjalista ds. promocji w MBP w Szczecinie.

(MON)