Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Tu żyje tradycja!

Od lewej: Ewa Hancz - dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zastępca burmistrza Pyrzyc - Karolina Rutkiewicz. Fot. materiały organizatora

Już niedługo Pyrzyce po raz 42. staną się stolicą muzyki i tańca, goszcząc artystów z całej Polski i Europy. Tegoroczne „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem” odbędą się w dniach 5–7 lipca.



– Międzynarodowy festiwal organizowany jest przez Pyrzycki Dom Kultury, współorganizatorami są gmina Pyrzyce oraz Zespół Pieśni i Tańca „Pyrzyce”. Nasz festiwal już trwale się wpisał nie tylko w wydarzenia kulturalne Pyrzyc czy naszej gminy, to chyba także największe i najważniejsze wydarzenie tego typu w województwie zachodniopomorskim – mówi zastępca burmistrza Pyrzyc Karolina Rutkiewicz. – To święto folkloru, tradycji, propagowanie naszej kultury ludowej poprzez muzykę, taniec, śpiew, ale także rękodzieło czy rzemieślnictwo. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem to nie tylko występy artystyczne, to również szereg wydarzeń, różnego rodzaju warsztatów...

Tegoroczne święto folkloru przebiegać będzie pod hasłem: „Tu żyje tradycja”.

– Jest to czas, kiedy kultura, tradycje, taniec, muzyka z różnych zakątków świata przenikają się, tworząc niezapomniany i barwny spektakl. To wyjątkowe święto kultury ludowej, które stanowi doskonałą okazję, żeby się zanurzyć w tym bogactwie kulturowym, by poznać różnorodne zwyczaje, taniec, tradycje, które stanowią nieodłączną część naszego dziedzictwa kulturowego – mówi Ewa Hancz, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. – Przygotowaliśmy bardzo różnorodny program, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, od tradycyjnych występów tanecznych, poprzez warsztaty, koncerty na żywo czy inne aktywności. Wystąpią u nas polskie zespoły oczywiście, ale także z Turcji, Słowacji, Niemiec, Macedonii Północnej, Bułgarii, Ukrainy... to jest prawie 500 osób, które przyjeżdżają do Pyrzyc. Będzie też m.in. Jarmark Tradycji, czyli stoiska z produktami regionalnymi, lokalnymi, rzemieślniczymi, gra terenowa „Śladami Pyrzyckich Spotkań z Folklorem”, nocny korowód z pochodniami, folkowa strefa relaksu, folkowy pokaz mody Folk Fashion, II Grand Prix dla par tanecznych, warsztaty muzyczne, taneczne, rękodzielnicze, kiermasz rękodzieła...

Warto odwiedzić Pyrzyce w pierwszy weekend lipca. Atrakcji na pewno nie zabraknie.

