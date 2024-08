Przygody dzielnej małej myszki

W niedzielę o g. 14 możemy zabrać dzieci na Dziedziniec Menniczy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, gdzie obejrzą film "Yuku i magiczny kwiat".

Myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach zamku. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Zwierzątko szybko podejmuje decyzję – trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć!

Zanosi się na przygodę pełną wrażeń. W lesie zdającym się nie mieć końca można się zgubić, a wszędzie czyhają obce zwierzęta. Yuku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych szczytów. Gdy jej babcia otrzyma legendarną roślinę, zazna szczęścia i wiecznej światłości. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki podczas wędrówki okażą się piosenki grane na ukulele i zagadki, które usłyszała podczas rodzinnych wieczorów spędzonych w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną Lis i Lisica, a także Królik. Najgroźniejszy rywal, czyli Wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki straszny, jak go malują!

Kategoria wiekowa: 5 plus.

(as)