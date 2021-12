Przegląd w Inkubatorze Kultury. "Seksmisja" i szkolne etiudy Machulskiego

W szczecińskim Inkubatorze Kultury trwa przegląd pn. „Retrospektywa Wieczorową Porą – Juliusz Machulski w OFFicynie!”. W niedzielę zatem zostaną pokazane szkolne etiudy reżysera, Juliusza Machulskiego: „Paralaksa” (1976), „Gorączka mleka” (1977) i „Wolna sobota” (1977) – początek pokazów o godz. 17, a następnie – od godz. 18 – seans filmu pt. „Seksmisja”.

„Paralaksa” to film, w którym pracownicy zakładu pracy wypowiadają się na temat roli młodych w życiu zakładu. W „Gorączce mleka” student dorabiający sobie do stypendium roznoszeniem mleka prowadzi prywatne śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci staruszki. Wydaje mu się, że widział, jadąc windą, twarz starszej kobiety, która zmarła akurat tego dnia. Niestety, milicja i ORMO skutecznie zniechęcają studenta do poszukiwania prawdy. W „Wolnej sobocie” młoda kobieta i znacznie starszy od niej mężczyzna wyjeżdżają do domku letniskowego. Sielska atmosfera wolnej soboty nie zapowiada dramatu, który rozegra się pomiędzy parą.

Akcja filmu „Seksmisja” rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. Telewizja transmituje epokowy eksperyment. Maks i Albert, dwaj śmiałkowie, dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą się dopiero w roku 2044. Od opiekującej się nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu wybuchła na Ziemi wojna nuklearna. Jednym z jej efektów było całkowite zniszczenie genów męskich, w związku z czym są obecnie prawdopodobnie jedynymi mężczyznami na planecie. Co innego z kobietami. Te dzięki partenogenezie od dawna rodzą same dziewczynki. Maks i Albert są zszokowani…

(MON)