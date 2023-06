Propozycje na weekend w Willi Lenza

Śniadanie na trawie

Wieniawski i Wielcy Romantycy

Na program muzycznego spotkania w piątek (2.06.) złożą się utwory osiemnastowiecznych twórców epoki romantyzmu, do których wraz z Henrykiem Wieniawskim należeli m.in.: Fryderyk Chopin, Antonio Bazzin i Johannes Brahms. Dzieła mistrzów przypomną skrzypek – Mariusz Patyra i pianista – Radosław Kurek - laureaci wielu międzynarodowych konkursów i festiwali. Początek o godz. 19.00.

Literackie Śniadanie na Trawie

W ubiegłym roku spotkania na świeżym powietrzu spędzane w ciekawym miejscu oraz w doborowym towarzystwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem szczecinian i przybywających do naszego miasta turystów.

Podczas najbliższego plenerowego wydarzenia organizatorzy chcą przywołać atmosferę podobnych imprez przygotowywanych pod koniec XIX wieku przez rodzinę Lentzów.

Śniadanie na trawie rozpocznie się w sobotę (03.06) o godzinie 11.00 i potrwa do godziny 15.00. Na jego ostateczny kształt i program będą mieli wpływ przede wszystkim biesiadujący. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, wśród nich m.in.: koncert kwartetu smyczkowego, odsłonięcie drzewka pamięci Tadeusza Różewicza, widowisko słowno-muzyczne „Szczecińska Wiosna Poezji” oraz promocja album pt. „Dziedzictwo Architektoniczne Szczecina”.

Miłą atmosferę podczas spotkania zapewni również aktor szczecińskich scen – Konrad Pawicki, który (jak tradycja każe) wcielając się w rolę właściciela rezydencji – Augusta Lentza, bawić będzie gości śniadania na trawie.

Juvenum Hortus

Również w sobotę (03.06.) zabytkowe wnętrza Willi Lentza przejmą w swoje władanie młodzi, zaczynający kariery, śpiewacy. Artyści, zdaniem promotorki ich talentu – prof. Katarzyny Dondalskiej, wystąpią już wkrótce na prestiżowych estradach Polski i świata.

Popularne kompozycje, m.in. L. Bernsteina G. Bizeta, J. Bocka, P. Czajkowskiego, I. Kalmana, K. Kurpińskiego, W. Kyreiki, S. Moniuszki, A. Piazzolli, G. Pucciniego, C. Saint-Saënsa, R. Stolza, G. Verdiego i W. Żeleńskiego wykonają Natalia Brodzińska – sopran, Alicja Krutysza – sopran, Alicja Kondzioła – sopran, Małgorzata Zgorzelska – mezzosopran, Ruslan Bilchak – tenor, Grzegorz Pelutis – bas-baryton. Wokalistom towarzyszyć będzie przy fortepianie Michał Landowski, a koncert poprowadzi prof. Katarzyna Dondalska. Początek o godz. 17.00.

Warp Travelers

Kolejny sobotni koncert (3.06.) to połączenie dwóch muzycznych światów. Pierwszy, to genialny jazzman, najbardziej rozpoznawalny w Polsce wibrafonista, aranżer, producent muzyczny i wykładowca akademicki – Bernard Maseli. Drugim jest DJ Eprom – czołowy polski DJ, raper i producent, właściciel czterech „Fryderyków”.

Jak wieść niesie, prezentowany przez duet projekt „…to lot w kosmos, eksplorujący brzmienia elektroniczne, akustyczne, jazz i hip-hop, dostające się do membran w tempie zawstydzającym prędkość światła. Podróż tę obsługują niekomercyjne linie lotnicze, autorska improwizacja z jedyną gwarancją – miejscem i przestrzenią dla słuchaczy”. Początek o godz. 19.00.

Ikony Kultury - Bert Kaempfert i Frank Sinatra

Z kolei w niedzielę 4 czerwca wystąpi Marc Secara z Zespołem. Artysta przedstawi w ten wyjątkowy wieczór kompozycje dwóch gigantów muzyki: Berta Kaempferta i Franka Sinatry.

Bert Kaempfert jest autorem takich światowych przebojów jak Strangers in the Night, Blue Spanish Eyes czy Danke schön. To on pierwszy odkrył Beatlesów. Komponował dla Franka Sinatry, Elvisa Presley’a, Ala Martino, Elli Fitzgerald i Nat King Cole’a. Był artystą, który zmienił historię muzyki. Jego płyty sprzedały się w ponad 150 milionach egzemplarzy, a stworzone przez niego „lekkie brzmienie” ukształtowało całe pokolenie odbiorców.

Frank Sinatra, zwany „starym niebieskookim”, jeden z najbardziej wpływowych artystów XX wieku, ma na swoim koncie taką samą liczbę albumów, a także 11 nagród Grammy i 3 Oscary.

Początek o godz. 19.00.

***

Na wszystkie imprezy bilety są dostępne w kasie lub w internecie

https://bilety.willa-lentza.pl