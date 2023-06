Willa Lentza – Placówka Kultury. Jedno miejsce, dwa wydarzenia

Fot. archiwum

Wernisaż

W Dniu Dziecka (1.06) znajdzie się także coś dla dorosłych. Na wernisaż i koncert zaprasza Willa Lentza. Pierwsza impreza odbędzie się o godz. 18 i będzie to Horyzont Zdarzeń – wernisaż wystawy fotograficznej Kacpra Kowalskiego.

Autor prezentowane prace wykonał osobiście podczas lotów wiatrakowcem. Artysta mówi, że „…Pilotuję precyzyjnie, panuję nad obrazem. Lubię się zmęczyć fizycznie, poczuć emocje, wibracje silnika, zapach powietrza i wiatr na twarzy. Muszę zobaczyć na własne oczy to, co chcę przekazać i dopiero wówczas przykładam aparat do oka i naciskam spust migawki. Mnie wciąż ciągnie w powietrze. Nadal włóczę się po niebie. Interesuje mnie bardziej to co czuję, gdy patrzę, niż to co widzę i wiem o świecie. Szukam wrażenia, które pozostaje w mojej wyobraźni, gdy już nie patrzę. To mój rytuał. Wchodzę w pewien stan medytacji – uważności może. A potem fotografuję”.

O autorze: W swoim dorobku artystycznym ma wiele nagród, w tym World Press Photo (trzykrotnie), Picture of the Year International POYI (sześciokrotnie). Jego pierwsza książka, „Efekty uboczne”, ukazała się w 2014 roku nakładem Leica Gallery Warszawa (2014), następnie sam wydał książki OVER (2017), Arche (2021). W roku 2022 holenderskie 1605 Collective przygotowało książkę „Horyzont Zdarzeń”. Jego prace wystawiano kilkaset razy na wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie, a książki zdobywały i były nominowane do prestiżowych nagród, w tym Les Prix du Livre na Rencontres d’Arles.

Więcej szczegółów na temat techniki tworzenia zdjęć przekaże twórca w trakcie otwarcia wystawy. Wstęp wolny.

Koncert

Tego samego dnia o godz. 19 odbędzie się premiera płyty kompaktowej „Polish Double Bass Music”. Album wydała Firma DUX, którą zalicza się obecnie do grupy najlepszych europejskich firm fonograficznych.

Premierę polecamy szczególnie miłośnikom kontrabasu, którzy będą mieli rzadką okazję posłuchania solowego brzmienia największego instrumentu smyczkowego i jego współbrzmienia z fortepianem. Znakomity kontrabasista, laureat wielu międzynarodowych konkursów muzycznych Karol Nasiłowski i pianista ze szczecińskiej Akademii Sztuki Dominik Wizjan przedstawią zarejestrowaną na krążku polską muzykę ostatnich stu lat. Wśród twórców interpretowanych dzieł znajdują się: Walerian Gniot, Stefan Bolesław Poradowski i Janusz Stalmierski.

Warto przy tym dodać, że prezentowana podczas koncertu muzyka nie była wcześniej nagrana i wydana. W bogactwie repertuaru słuchacze będą mogli podziwiać nie tylko solowe partie instrumentu, ale także śledzić rolę, którą pełnił on na przestrzeni dziesięcioleci.

Bilety są dostępne w kasie Willi Lentza oraz w internecie: bilety.willa-lentza.pl.

(K)