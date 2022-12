Premiera w Pleciudze. "Seed: Śnieżyca" - spektakl z wykorzystaniem technologii VR

Jak wygląda życie młodego pokolenia w metawersum? Tak jak w realnym świecie, tyle że szybciej, głośniej, intensywniej. Po wyjściu z gry wszystko wokół może wydawać się pozbawione barw. Nowy spektakl Teatru Lalek "Pleciuga" adresowany jest do nastolatków, którzy dobrze poruszają się w trójwymiarowym świecie wirtualnej rzeczywistości.

Wtorkowa premiera spektaklu "Seed: Śnieżyca" ukazała widzom Pleciugi zupełnie nowatorską koncepcję teatru. Twórcy przedstawienia przy użyciu najnowszych technologii znakomicie zobrazowali świat Metavers, nazwany tak przez Neala Stephensona w swej powieści science-fiction pt. „Śnieżyca”. Była to już trzecia premiera tego teatru w obecnym sezonie artystycznym i druga adresowana do młodzieży. Najnowsza propozycja prowadzi widza przez nieodgadnione jeszcze w pełni meandry wirtualnego świata. Realizacja spektaklu stała się możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii VR (Virtual Reality). Dzięki niej rzeczywistość, która jest dostępna za pośrednictwem specjalnych okularów, możemy śledzić też na scenie.

Spektakl przedstawia historię Zu - dziewczyny, która gra w gry komputerowe (w tej roli Maja Bartlewska). Nie są to jednak zwykłe, proste gierki, Zu bowiem przechodzi więc do zupełnie innej rzeczywistości, w której Algorytm selekcjonuje dane o wszystkich zostawiających w niej swój ślad. Nastolatka poznaje więc dwie strony medalu aplikacji opartych na personalizowanych algorytmach. Po wyjściu z gry zastanawia się: - Czy w wirtualnym świecie jesteśmy tym samym, co tu i czy to dobrze, czy żle?

Twórcą spektaklu, inspirowanego powieścią "Śnieżyca", jest Przemysław Żmiejko, reżyser spektakli kierowanych do młodzieży, autor multimediów i gier komputerowych. Jak dowodzi swym najnowszym spektaklem, w czasach cyfrowej rewolucji teatr i komputer mogą znaleźć płaszczyznę do twórczego dialogu.

Elżbieta Kubera