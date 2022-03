Szczecińscy muzycy nagrali protest song pt. "Ukraina to nie rower/Україна не велосипед” w ramach solidarności z Ukrainą i podziękowań dla wszystkich wolontariuszy działających przy granicy. W piątek (4 marca) na kanale YouTube odbyła się premiera teledysku do piosenki.

- Ta spontaniczna inicjatywa wynika z poczucia bezradności, złości i rozpaczy - mówi Olek Różanek, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, autor tekstu.

Piosenkę wykonują; wspomniany Olek Różanek (laureat plebiscytu teatralnego pn. Bursztynowy Pierścień, organizowanego przez naszą redakcję), Borys Sawaszkiewicz (autor muzyki), Paweł Rozmarynowski i Adam Partyka.

Oto fragment tekstu utworu: "Halo Moskwa/wasz wschód się oddala/ I ze wstydu już czerwony wasz plac/ Niech płonie tam pałac/ tam chowa się pajac/ Ręce precz od rozpalonych zimą miast".

Fragment utworu jest zainspirowany przebojem "With a little help from my friends" Beatlesów, co ma również znaczenie metaforyczne.

(MON)