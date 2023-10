Poznaliśmy najważniejsze wydarzenia muzealne w regionie [FILM]

Karolina Gołębiowska i Anna Molska zajęły się ceramiką w Wolinie. Fot. Dariusz Gorajski

Książka o powojennym Stargardzie, inicjatywa związana z wolińską ceramiką i wystawa poświęcona kolekcji starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie - to projekty nagrodzone w konkursie "Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2022". Laury przyznano podczas uroczystości w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdni Sztuki w Szczecinie.

W kategorii "Działalność wydawcza, konserwatorska, naukowa, popularyzatorsko - informacyjna" zwyciężyła Jolanta Aniszewska. Jest autorką książki "Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach" wydanej przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

- Napisanie tej książki sprawiło mi ogromną przyjemność. Był to obowiązek, który narzuciłam sobie sama - mówiła laureatka. - Wydanie książki było ostatnim łącznikiem z moją pracą muzealną. To ostatnia kropka nad i. Pracowałam nad nią pięć lat. Materiał zbierałam tak naprawdę przez dwadzieścia pięć lat mojej pracy w muzeum.

Karolina Gołębiowska i Anna Molska wygrały w kategorii "Działalność edukacyjna". Ich przedsięwzięcie nosi tytuł "Ceramiczne dziedzictwo wyspy Wolin", powstało w Muzeum Regionalnym w Wolinie.

- To działanie było niezwykle ważne - powiedziała Karolina Gołębiowska. - Projekt nie zakończył się wraz z rozliczeniem. Uczestniczą w nim mieszkańcy. Dlatego puszczam oko do pani burmistrz o dodatkowe zera w budżecie. Liczę na to, że w Wolinie powstanie pracownia ceramiczna, która będzie wspierać lokalne dziedzictwo, integrację mieszkańców i ich ekonomiczną niezależność, której jeszcze trochę brakuje.

I jeszcze kategoria "Działalność wystawiennicza". Tu triumfował Krzysztof Kowalski. Przygotował w Muzeum Narodowym ekspozycję "Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich".

- Jak powstawała idea tej nagrody, uczestniczyłem w rozmowach, podczas których była obawa, że duże muzeum zdominuje małe i średnie muzea, ale udało się to bardzo pięknie zorganizować - stwierdził Krzysztof Kowalski.

Konkurs "Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2022" odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.©℗

(as)

Film: Piotr Sikora