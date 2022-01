Pożegnanie z "Romeo i Julią". Mamy bilety do wygrania!

W weekend po raz ostatni na scenie Opery na Zamku w Szczecinie pojawi się „Romeo i Julia” Ch. Gounoda, w reżyserii Michała Znanieckiego, pod kierownictwem muzycznym i batutą Francka Chastrusse’a Colombiera. W sobotę spektakl zostanie pokazany o godz. 19, a kolejnego dnia - o godz. 18.

"Romeo i Julia" Charlesa Gounoda jest liryczną, subtelną i intymną opowieścią o kochankach, która oczarowała cały świat – romans wszech czasów według Williama Szekspira zespolony z liryzmem i dramatyzmem muzyki Charlesa Gounoda. Ukazanie historii wiecznej, niewinnej miłości to jedno, ale najistotniejsza w tej realizacji jest symbolika. Nieustanna walka z przeciwnościami losu i konflikty są kontrą do wielkości uczucia zakochanych. To nie tylko opowieść o pięknej miłości, ale cząstka życia każdego człowieka. Tłem tragedii są czasy elżbietańskie. Inscenizacja oparta jest na szekspirowskim teatrze The Globe. Są zatem drewniane łuki czy kolumny, z którymi jest on kojarzony. Intrygująca dla widza jest niewątpliwie zmiana dekoracji, która w jednej chwili przenosi go z ogrodu do wnętrza i odwrotnie. Na scenie istnieje przepiękny świat dwóch kolorów: miłości młodych kochanków i nienawiści skłóconych rodów.

Tytułowi wykonawcy w szczecińskiej inscenizacji – Victoria Vatutina i Pavlo Tolstoy - otrzymali za swoje role nominacje w najważniejszym w Polsce konkursie związanym z muzyką klasyczną: to XV Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury, w kategorii „najlepsza śpiewaczka operowa” i „najlepszy śpiewak operowy”. Franck Chastrusse Colombier dostaą z kolei nominację w kategorii: „najlepszy dyrygent”.

Uwaga! Mamy dwa podwójne zaproszenia na niedzielną operę, wyłącznie dla osób zaszczepionych (należy posiadać paszport covidowy i okazać go w Operze na Zamku). Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.opera. Na SMS-y czekamy tylko 21 stycznia br. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)