Powstał wyjątkowy film. Szczecinianie – spełniamy marzenia

Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie zaprasza do obejrzenia pierwszej części z serii filmów „Szczecinianie – spełniamy marzenia”. Warto to zrobić!



Film jest okazją do poznania założycieli zespołu, jego początków, podejrzenia zaangażowania i emocji, które wiążą się z występowaniem w „Szczecinianach”.

– Teraz ciężko mi powiedzieć, kto na to wpadł, jak to się stało... – wspomina pierwsze chwile Ewa Ott-Kamińska, dyrektor artystyczna i założycielka zespołu. – Doszliśmy do wniosku, że to chyba było tak, że chcemy, żeby tu był taki zespół, i żeby się z miastem kojarzył. I tak mówimy Szczecin, Szczecin, Szczecin... Szczecinianie. I tak zostało.

O „Szczecinianach” tak m.in. opowiadają najmłodsi członkowie zespołu:

„Zakładam swój strój od najmłodszych lat, za każdym razem jest to nowe przeżycie, nowe doświadczenie i cofnięcie się trochę w czasie, gdzie ludzie jeszcze tańczyli i nie wstydzili się w ogóle tego. Bo teraz są osoby, które się wstydzą swojej kultury, nie szanują polskiej kultury”.

„Jako „Szczecinianie” staramy się pokazać ludziom, że to nie jest żadem obciach, żeby założyć strój, tylko nowe przeżycie, wspaniałe uczucie pokazać, że tancerze, którzy tańczą taniec ludowy mogą być wszechstronni i to wcale nie jest łatwe zatańczyć coś takiego”.

„Większość osób w moim wieku nie umie zatańczyć np. oberka albo krakowiaka”.

„Jestem bardzo dumny, że umiem tańczyć polskie tańce narodowe i nie tylko”.

Zachęcamy do obejrzenia filmu. Projekt powstał dzięki Mecenatowi Kulturalnemu Miasta Szczecin.©℗

(sd)