Porwą nas Swing Lovers

W niedzielę o g. 18 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpocznie się koncert zespołu Swing Lovers prowadzonego przez puzonistkę i wokalistkę Annę Nowik.

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Unikatowy styl zespołu powstał na skutek inspiracji muzyką dixielandową i jazzem tradycyjnym, a oryginalność brzmienia zespół uzyskał poprzez wieloletnią aktywność na scenach światowych. W repertuarze Swing Lovers znajdują się największe standardy muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej, poczynając od lat dwudziestych, a kończąc na aktualnych hitach z list przebojów.

W programie znajdą się zarówno polskie klasyki, takie jak „Ada, to nie wypada”, „Już taki jestem zimny drań” czy „Miłość ci wszystko wybaczy”, jak i światowe przeboje – „Cheek to Cheek” oraz „Alexander’s Ragtime Band”. Znaczną część koncertu wypełnią także największe hity musicalowe Broadwayu i West Endu, m.in. „New York, New York”, „Cabaret” czy wzruszające „Memory”. To muzyczna podróż przez świat kabaretu, jazzu i musicalu, pełna emocji, stylu i niezapomnianej atmosfery. Projekt zarówno w Polsce jak i Europie odbierany jest przez publikę z wielkim zainteresowaniem i sentymentem.

(as)

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