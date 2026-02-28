Sobota, 28 lutego 2026 r. 
Data publikacji: 28 lutego 2026 r. 16:31
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2026 r. 16:38
„Pornograf” frywolny i nostalgiczny
Klub Świętokradców Parafii Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim w Szczecinie zaprasza na „Pornografa”.

„Pornograf” to program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące.

Spektakl sobota, g. 22.

