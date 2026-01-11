Popowe kolędowanie [GALERIA, FILM]

Fot. Agata JANKOWSKA

Młody, szczeciński chór rozrywkowy Melofonika zaśpiewał dla szczecinian w sobotę (10 stycznia) popularne kolędy i utwory bożonarodzeniowe w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie.

Koncert rozpoczął się o godz. 20.00 i przyciągnął liczną grupę słuchaczy. Chór Melofonika, który od niedawna tworzy i koncertuje, zaprezentował znane kolędy i świąteczna kompozycje we współczesnych, popowych i jazzowych aranżacjach. Wykonania nie odbiegały jednak od pierwowzorów, a każdy kolejny zaśpiewany utwór wywoływał aplauz publiczności. Atmosferę budowały zarówno świąteczne melodie, jak i atmosfera samej katedry - każdy koncert w tych zabytkowych murach to niesamowite przeżycie.

Melofonika to 40-osobowy chór muzyki rozrywkowej, który w swoim repertuarze wykonuje hity muzyki polskiej i zagranicznej oraz gospel. Utwory wykonywane są w nowych aranżacjach. Dyrygentem chóru jest Edyta Turowska, pianistą Olo Jastrząb. ©℗

(aj)

Film: Agata Jankowska

