Kolędowanie na ludowo [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

W sobotnie popołudnie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" zagrał koncert w kościele pw. Świętej Rodziny. Formacja zaprezentowała popularne kolędy w folkowych aranżacjach.

Koncert rozpoczął się o godz. 16.00. Kościół wypełniony był po brzegi słuchaczami, którzy przyszli, aby posłuchać bożonarodzeniowych pieśni w ciekawym wykonaniu. Po zaśpiewaniu pierwszej pieśni głos zabrał proboszcz parafii. Powitał gości, opowiedział historię kościoła p.w. Świętej Rodziny, wyraził uznanie dla zespołu.

Atmosfera podczas koncertu była naprawdę świąteczna, a zespół wykonał repertuar bardzo profesjonalnie. "Szczecinianie" to w końcu zespół, który reprezentuje nasze miasto na zewnątrz – w Polsce i zagranicą. Zdobywa liczne nagrody. Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” to reprezentacyjny zespół folklorystyczny Pomorza Zachodniego, działający w Szczecinie. Jest Honorowym Ambasadorem Miasta Szczecin.

Formacja prezentuje tańce i pieśni ludowe z wielu regionów Polski, między innymi kaszubskie, krakowskie, rzeszowskie, łowickie, spiskie i wiele innych. Dyrektorem artystycznym i choreografem jest Ewa Ott-Kamińska, jedna z założycielek zespołu. "Szczecinianie". Dyrektorem muzycznym jest Krzysztof Kamiński.

