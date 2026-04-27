Polka ze Szczecina z nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych

Data publikacji: 26 kwietnia 2026 r. 21:40
Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2026 r. 21:57
Fot. Facebook Chór Dziewczęcy Polka  

W Połczynie Zdroju odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Dziecięcych Filii Melodiis. Spośród 12 zespołów aż cztery chóry pochodziły ze Szczecina.

Jury konkursu podkreślało, że wszystkie chóry prezentowały wysoki poziom artystyczny. W ramach przesłuchań konkursowych wysłuchać można było prezentacji czołowych chórów dziecięcych z Polski, m. in. Chóru Chłopięcego NFM z Wrocławia, Chóru Skowroneczki z Poznania, Chóru Clave del Sol ze Szczucina czy Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej. 

Chór Dziewczęcy Polka ze Szczecina, który pracuje pod kierunkiem dyrygentki Magdaleny Handke, wywalczył Srebrne Pasmo z wysoką notą 88 pkt. 

(k)

