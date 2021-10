Pogadaj z Małeckim! Spotkanie w bibliotece

Spotkanie z Robertem Małeckim odbędzie się w sobotę w ramach projektu pt. "Kryminał czai się wszędzie” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Zaplanowane je na godz. 15 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie). Wcześniej, bo o godz. 11, rozpoczną się warsztaty pisarskie dla młodzieży i dorosłych.

Serca czytelników Małecki podbił serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie ("Skaza", "Wada", "Zadra") oraz drugą, o dziennikarzu Marku Benerze ("Najgorsze dopiero nadejdzie", "Porzuć swój strach", "Koszmary zasną ostatnie"). W 2020 roku zadebiutował w roli autora thrillerów, wydając znakomicie przyjętą powieść „Żałobnica”. Jego najnowsza książka, której premiera odbyła się kilka dni temu, to "Najsłabsze ogniwo".

Robert Małecki to politolog, filozof i dziennikarz, a także nauczyciel kreatywnego pisania. Laureat najważniejszych polskich kryminalnych trofeów literackich, w tym Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Kryminalnej Piły. Na swojej stronie internetowej pisarz zdradził: "W sumie 7 lat czekałem na spełnienie marzeń i złożenie podpisu na umowie z profesjonalnym wydawcą. Zrobiłem to w marcu 2016 r. dzięki wydawnictwu Czwarta Strona. A skąd to pisanie? Bo od wielu lat jestem miłośnikiem kryminałów i thrillerów, od kilku – entuzjastą czytnika e-booków. Zawsze wydawało mi się, że skoro inni mogą pisać, to czemu nie ja? Wiem, to strasznie aroganckie, ale lepsza taka motywacja, niż żadna".

Uwaga! Zarówno na warsztaty, jak na na spotkanie autorskie (poprowadzi je Monika Gapińska) obowiązują bezpłatne wejściówki. Spotkanie autorskie będzie dodatkowo transmitowane na żywo na Facebooku biblioteki. Darmowe wejściówki na warsztaty pisania kryminałów znajdują się tutaj https://app.evenea.pl/event/warsztaty-malecki/ Z kolei darmowe wejściówki na spotkanie autorskie pod tym linkiem: https://app.evenea.pl/event/robertmalecki/

(MON)