Poezja jest jej radością i sensem na jesień życia [GALERIA]

Pani Halina była zachwycona bukietem, który dostała od swojego męża.

Pani Halina Zając jest zakochana w lokalnej społeczności Wojcieszyna oraz w tym co ją spotyka w niewielkiej miejscowości każdego dnia. Szanuje jej każdy przejaw i na tym właśnie polega jej szlachetność w życiu i poezji, którą pisze. Swoje wiersze głosi klarownie i prosto od samego początku na swojej poetyckiej drodze. Jest członkinią Amatorskiego Teatru Piąte Koło, gdzie jego artyści z powodzeniem radzą sobie na scenie prezentując poezję i spektakle. Spotkanie miało charakter spektaklu.

To było niezwykłe wydarzenie dla lokalnej społeczności w rodzinnej miejscowości poetki. W dniu 14.04.2023 r. odbył się wieczorek poetycki związany z antologią wierszy lokalnej poetyki Haliny Zając. Tłumy mieszkańców zawitały do wiejskiej świetlicy, a wraz z nimi urocza poezja i muzyka. Członkowie grupy teatralnej Piąte Koło po raz kolejny stworzyli charakterystyczne widowisko, tym razem poetyckie, inspirowane wierszami Haliny Zając – mieszkanki Wojcieszyna w gminie Nowogard. Interpretując wiersze głównie w odniesieniu do jej miejsca zamieszkania, aktorzy wraz z panią Haliną opowiadali o miejscu, w którym mieszkają, szacunku do drugiego człowieka oraz miłości - tej spełnionej, tej zranionej i tej zwyczajnej, międzyludzkiej, której tak bardzo nam dzisiaj brakuje.

O wieczorze tak powiedziała poetka:

- Dziękuję za przyjęcie zaproszenia ma mój wieczór poetycki tu w Wojcieszynie. Gratuluję wszystkim moim kolegom i koleżankom z naszego teatru Piąte Koło i tej szczególnej pięknej twórczości, która nam towarzyszy w spotkaniach. Swoją wdzięczność kieruję do wszystkich, którzy mają w sobie piękno i wrażliwość na drugiego człowieka i chcą czytać poezję. Dla mnie oprócz poezji najważniejsze jest zdrowie moje i mojej rodziny, dziesięciorga wnucząt i mojego męża Zdzisława oraz to, byśmy byli po prostu szczęśliwymi ludźmi przez kolejne lata. A jest już ich aż 53 - mówi Pani Halina w swojej przemowie do zgromadzonych gości.

Wieczór poetycki uświetnili zaproszeni specjalni goście: Marian Dworakowski aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie, reżyser i poeta oraz Marcin Simiński lokalny dziennikarz oraz zwycięzca znanego programu muzycznego „Szansa na Sukces”. Nad całością czuwała szefowa, instruktor i reżyser Teatru Piąte Koło Senior Józefa Szukalska.

Wieczór z poetką spotkał się z ciepłym przyjęciem przez zgromadzoną publiczność, która nagrodziła ją gromkimi brawami. W trakcie trwania wieczoru poetyckiego poetka otrzymała bukiety kwiatów w tym ten najważniejszy - czerwone róże od swojego ukochanego męża. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Tekst i fot. Jarosław Bzowy