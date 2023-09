Pod znakiem jubileuszu. Nowy sezon w filharmonii [FILM]

Na konferencji prasowej zapowiedziano, że nadchodzący sezon artystyczny będzie wyjątkowy. Fot. Magdalena KLYTA

Nadchodzący sezon artystyczny dla Filharmonii Szczecińskiej wiąże się z wyjątkowym jubileuszem. Przez cały sezon będziemy bowiem jednocześnie świętować 75-lecie powstania orkiestry i 70-lecie powołania do życia filharmonii w Szczecinie. Z tej okazji widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek i wyjątkowych pozycji w repertuarze łączących historię z nowoczesnością.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza stała się ikoną Szczecina nie tylko ze względu na wyjątkową siedzibę, ale także na sztukę i muzykę, którą zachwyca widzów od ponad 70 lat.

– W tym roku przypada 75. rocznica od momentu powstania Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, chociaż znacznie wcześniej muzycy zaczęli działać na terenie powojennego Szczecina, a równocześnie 70. rocznica od powstania filharmonii. Jest to zacny jubileusz, dlatego też postanowiliśmy się nad nim pochylić i przygotować specjalną kompozycję. Kompozycję, która łączy szacunek do historii, ale także wkraczamy jedną nogą w przyszłość, starając się mądrze operować aspektami nowoczesności – mówi Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Nadchodzący sezon artystyczny będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na repertuar, w którym znalazło się miejsce dla tak znanych muzyków jak Bruce Liu, ale także pozycje bardziej rozrywkowe, m.in. piosenki z Kabaretu Starszych Panów czy wielkie dzieła Beethovena, Straussa i Chopina. Jednym słowem, każdy z widzów znajdzie coś dla siebie.

– Tym, co w tym sezonie było dla nas było bardzo ważnym impulsem, zachętą i przypisane do tak zacnego jubileuszu, to szeroko rozumiana współpraca. Rozumiemy taką kolaborację na wielu poziomach, od kolaboracji artystycznych, społecznych po współpracę między sektorem kultury a biznesem – dodaje Dorota Serwa.

Nowy sezon w filharmonii rozpoczynamy od Festiwalu MDF Music Design Form, który od 20 do 24 września odbywa się w Szczecinie i łączy różne formy dialogu z rozrywką. W programie m.in.: wernisaż Spirit Open w Galerii Poziom 4., koncert GrubSona, AbradAb i Sadowska, koncert dla dzieci Czesława Mozila oraz koncert muzyki elektronicznej HVOB live. Przez czas trwania festiwalu na budynku filharmonii wyświetlane będą iluminacje. ©℗

