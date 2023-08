Po Żelechowej z Legendziarzem

9 sierpnia Legendziarz zaprowadzi uczestników po najciekawszych zakątkach Żelechowej. Fot. Ryszard PAKIESER

"W gościnie u Pani Tilebein" to hasło kolejnego miejskiego spaceru organizowanego przez popularnego Legendziarza. Tym razem uczestnicy wybiorą się w najciekawsze miejsca dzielnicy Żelechowa, a przy okazji posłuchają ciekawych, historycznych opowiastek i legend.

Gdzie mieścił się pałac, w którym salon prowadziła Sophie Auguste Caroline Tilebein? Kim był woj Żelech? Jaki utwór skomponował Carl Loewe? Co wydarzyło się w zakładzie opiekuńczym Züllchow? Na te, oraz inne pytania odpowie Legendziarz podczas spaceru po Żelechowej. Odbędzie się on w środę, 9 sierpnia o godzinie 18 i potrwa do godziny 20.

Dodatkową atrakcją wydarzenia będą warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą kartki do pokolorowania i kredki. Tempo wędrówki dostosowane będzie do możliwości grupy. Spacer ruszy z pętli tramwajowej przy ul. Ludowej, a zakończy przy dworze "Sienno" na ulicy Łącznej 6. Podczas spaceru będzie można zakupić książki Legendziarza.

Udział jest bezpłatny, ale każdy może wrzucić datek na dalszą działalność organizatora. Dzieci mogą przynieść rysunek lub inną pracę wykonaną własnoręcznie, dotyczącą tematu wycieczki. Legendziarz bardzo chętnie przyjmie też książki, słodycze, napoje, a także chętnie wysłucha ciekawej legendy lub historii.

(aj)