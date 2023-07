Już dziś wyrusz w zieleń!

"Najpierw wyruszymy obejrzeć zielone okolice Stawu Brodowskiego, a następnie przejdziemy do parku Brodowskiego" - trasę kolejnego spaceru w poszukiwaniu ciekawych drzew i krzewów przedstawia Paweł Madejski. Fot. archiwum

Każdy może w niej wziąć udział: gratis. Mowa o kolejnej wyprawie w poszukiwaniu ciekawych drzew i krzewów. Tym razem łączącej dwa nieodległe, a jakże różne zielone punkty na mapie Szczecina: park oraz Staw Brodowski.

Wiele osób nieopatrznie łączy staw z parkiem o tej samej nazwie. Choć nie są odległe, to wiele je dzieli. Nie tylko ukształtowanie terenu, przeszłość czy styl aranżacji, ale też współczesny podział miasta. Staw Brodowski należy do ulubionych miejsc rekreacyjnych Niebuszewa. Natomiast malowniczy park starych drzew należy do Żelechowej.

- Za sprawą rewitalizacji otoczenia Stawu Brodowskiego - dawnej glinianki - powstał obszar rekreacyjny z wieloma ciekawymi nasadzeniami. Pozostawiono stare jesiony, topole białe i włoskie, których nasadzenia uzupełniono między innymi klonami tatarskimi, śliwami wiśniowymi, dębami szypułkowymi, a też bzami czarnymi w odmianie purpurowej i żywopłotami z żylistka i berberysów - miejsca najbliższej zielonej eksploracji przedstawia Paweł Madejski, autor bloga i profilu na społecznościowym portalu poświęconym drzewom i krzewom Szczecina, a też twórca interaktywnej mapy zielonych okazów, włączonej w system informacji przestrzennej naszego miasta. - Z kolei znajdujący się w pobliżu park Brodowski to obszar przedwojennej nekropolii. Wzdłuż zachowanego układu cmentarnych alejek napotkamy kilka pomnikowych okazów dębów, rzadko występujących w Szczecinie strączynów żółtych, a m.in. także kłęk amerykański i jarząb brekinia.

Uwaga: dla tych, którzy nie będą mogli wybrać się spacer w najbliższą środę (19 lipca) o godz. 16.30, wyprawa w poszukiwaniu ciekawych okazów drzew i krzewów zostanie powtórzona już w sobotę (22 lipca) - ze startem o godz. 10. W obu przypadkach miejscem zbiórki zainteresowanych będzie niewielki placyk nad Stawem Brodowskim - przy stacji roweru miejskiego oraz skate parku. ©℗

(an)