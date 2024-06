Pleciuga świętuje po raz trzeci [GALERIA]

Opis: 22 czerwca Teatr Lalek Pleciuga obchodzi swoje święto. To czas zabawy i wspólnych, kreatywnych zajęć. Fot. Agata Jankowska

Puszczanie statków na wodzie, bańki mydlane, sensoplastyka, malowanie murali czy zwiedzanie busa Pogoni Szczecin - to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotował Teatr Lalek "Pleciuga" w ramach Święta Pleciugi.



Jak co roku od trzech lat milośnicy teatru, jego widzowie i całe rodziny spotkali się na Placu Teatralnym, aby wspólnie obchodzić Święto Pleciugi.



Była wesoła muzyka i mnóstwo zabaw oraz wspólnych działań, w tym między innymi: warsztaty plastyczne podczas których dzieciaki robiły muppety, warsztaty sensoryczne, warsztaty sensoplastyczne i robienie księżycowego piasku, duże bańki mydlane, malowanie kredą, malowanie twarzy, puszczanie statków na wodzie, namiot Komendy Miejskiej Policji, bus Pogoni Szczecin i wiele innych atrakcji.



- Święto Pleciugi zostało ustanowione trzy lata temu przez dyrektora Tomasza Lewandowskiego. Obchodzone jest zawsze w tym samym dniu, czyli 22 czerwca - opowiada Edyta Przystupa z Teatru Lalek Pleciuga.



Najmłodszym najbardziej przypadło do gustu malowanie murali, sensoplastyka i warsztaty z robienia mupetów. Wspólnie z rodzicami mogli popisać się kreatywnością i wyobraźnią. Inni ustawiali się w kolejce do waty cukrowej albo zwiedzali autokar Portowców. Było kolorowo, głośno i wesoło, a frekwencja - mimo deszczu - dopisała. ©℗



