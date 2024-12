Plebiscyt teatralny rozstrzygnięty! Nagrodzeni Bursztynowymi Pierścieniami [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

„Orfeusz w piekle”, operetka szczecińskiej Opery na Zamku w reżyserii Jerzego Połońskiego uznana została przez czytelników „Kuriera Szczecińskiego” za najlepszy spektakl ubiegłego sezonu. Za najlepszą rolę natomiast nagrodę publiczności otrzymał Aleks Joński, aktor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, który wcielił się w postać Michała w spektaklu „Teatr niewidzialnych dzieci”. Takie są wyniki zachodniopomorskiego plebiscytu teatralnego „Bursztynowy Pierścień”, w którym swoje głosy oddawali nasi czytelnicy.

Uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody dla najciekawszych zachodniopomorskich spektakli oraz aktorek i aktorów za wyjątkowe role w sezonie 2023/2024, odbyła się w poniedziałkowy wieczór w szczecińskiej Willi Lentza. Wręczono tradycyjne statuetki Bursztynowych Pierścieni artystom, na których przez dwa miesiące głosowali widzowie.

Oprócz nagród publiczności artyści odebrali także statuetki przyznane przez dziesięcioosobowe jury konkursowe. Jak powiedział jego przewodniczący Daniel Źródlewski spośród nominowanych spektakli, najwięcej głosów zebrał monodram „Solaris” w reżyserii Darii Kopiec i w wykonaniu Beaty Niedzieli w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.

Jurorzy za najlepszą kreację ubiegłego sezonu nagrodzili Adriannę Szymańską, aktorkę Teatru Polskiego w Szczecinie, która wcieliła się w tytułową rolę w monodramie „Kora – dziecko słońca”. Artystka stworzyła w tym spektaklu kreację znanej piosenkarki, wykonując jej utwory na żywo oraz w poruszający sposób przedstawiając koleje jej życia.

Zgodnie z regulaminem kapituła konkursu przyznała także dwie tradycyjne nagrody. Pierwsza z nich – Srebrna Ostroga – przyznawana jest dla obiecującego, młodego artysty, debiutującego na zachodniopomorskiej scenie. Otrzymał ją Marcin Sztendel z Teatru Polskiego w Szczecinie.

Druga to Wielka Nagroda Jury – wręczana za doniosłe dokonanie w dziedzinie sztuk scenicznych. W tym wypadku jurorzy nie mieli wątpliwości komu ją przyznać. Otrzymał ją Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie za konsekwencję w dążeniu do realizacji marzeń o wielkim teatrze. Jurorzy podkreślali w swym uzasadnieniu, że dyrektorowi udało się doprowadzić do rozbudowy teatru, sfinalizowania prac oraz sprawienia, że dzięki trafnie dobranej, różnorodnej ofercie repertuarowej widownia każdej z pięciu scen tej instytucji stale wypełnia się publicznością. Członkowie jury podsumowali ubiegłoroczny sezon, jako bardzo udany, dzięki dużej ilości wielorakich premier: od spektakli kameralnych po widowiska wielkoobsadowe prezentowane z dużym rozmachem.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Willa Lentza w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. ©℗

Elżbieta KUBERA