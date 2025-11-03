Bursztynowy Pierścień. Dla kogo nagroda publiczności? Głosujemy!

Już tylko do wtorku można głosować w pierwszym etapie plebiscytu teatralnego „Bursztynowy Pierścień”. W piątek dowiemy się, kto trafił do pierwszej dziesiątki w obu kategoriach – Najlepszy spektakl oraz Najlepsza aktorka/Najlepszy aktor. Nominowane spektakle oraz artyści z największą liczbą głosów przejdą do drugiego etapu głosowania.

Zapraszamy do oddawania swoich głosów w obu kategoriach. Głosowanie obejmuje spektakle, które miały swoją premierę w sezonie teatralnym 2024/2025 i otrzymały nominacje kapituły „Bursztynowego Pierścienia”.

W kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor, głosy należy przyznać nominowanym artystom za role we wskazanych spektaklach. Każdej pozycji odpowiada numer, który należy wpisać głosując smsowo – jeden głos w jednym smsie, który należy wysłać pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em). Natomiast głosując za pośrednictwem kuponu zamieszczonego w „Kurierze Szczecińskim”, wpisać należy po jednym typie z każdej z dwóch kategorii.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W obecnej edycji głosowanie w pierwszym etapie obejmuje 20 najlepszych spektakli zachodniopomorskich scen oraz 21 najciekawszych ról aktorskich (rozszerzona liczba aktorskich nominacji z powodu wyniku ex aequo w głosowaniu kapituły). Pierwszy etap zakończy się do 4 listopada. Następnie spektakle i artyści z najwyższą liczbą głosów przejdą do drugiego etapu – 10 propozycji w obu kategoriach. Głosowanie w finałowym etapie konkursu potrwa do 25 listopada.

W tegorocznej edycji nagrodzeni aktorzy, poza statuetkami Bursztynowych Pierścieni, otrzymają także nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez firmę Calbud. Wzorem roku ubiegłego laureat nagrody Srebrna Ostroga dla najlepiej rokującego debiutanta, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.



Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący), Radosław Bruch, Małgorzata Frymus, Jacek Gałkowski, Anna Kosiorowska, Elżbieta Kubera, Piotr Michałowski, Aleksandra Skiba, Małgorzata Stoltman.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzenie niezapomnianych kreacji. Do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni” przyznane w drodze głosowania, zależy wyłącznie od czytelników i widzów. Wyniki Państwa głosów poznamy 1 grudnia podczas gali wręczenia nagród w siedzibie Opery na Zamku – ubiegłorocznego zwycięzcy plebiscytu.

Plebiscyt Bursztynowy Pierścień jest objęty patronatem Marszałka Województwa i Prezydenta Szczecina.

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR

Olga Adamska za tytułową rolę w spektaklu „Elizabeth Costello” w reżyserii Aleksandry Bielewicz na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie – BURSZTYN.1

Piotr Biernat za rolę Prospera w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.2

Bibianna Chimiak za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.3

Dorota Chrulska jako Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.4

Jerzy Dowgiałło za rolę Maksa w spektaklu „Boening, Boening” w reżyserii Jana Tomaszewicza w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.5

Julia Gadzina za role Paprykarza 2 w spektaklu „Paprykarz szczeciński” w reżyserii Marcina Libery oraz Sportsmenki w przedstawieniu „Surferzy” w reżyserii Bartłomieja Juszczaka i Marcela Osowickiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.6

Michał Janicki za kreacje postaci Ernsta Lubitscha w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy” w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.7

Anna Januszewska za rolę Maryli w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.8

Aleks Joński za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.9

Kacper Kujawa za role: Tadeusza Millera w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu szczecińskim” w reżyserii Marcina Libery oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.10

Sławomir Kołakowski jako On w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.12

Joanna Matuszak za rolę w Joanny przedstawieniu „Cudowna terapia” pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.13

Dariusz Mikuła za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.14

Jacek Piątkowski za rolę Julka w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.15

Sylwia Różycka za rolę Poli Negri w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.16

Damian Sienkiewicz za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.17

Krzysztof Tarasiuk za postać Bestii w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.18

Katarzyna Ulicka‑Pyda za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.19

Maria Wójtowicz za rolę Luny Miller w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.20

Beata Zygarlicka za rolę Heleny w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.21

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL

AUTOterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.22

Cudowna terapia pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.23

Czarodziejski flet w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Kuby Wnuka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.24

Dom niespokojnej starości w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.25

Elisabeth Costello w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.26

Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.27

Kopenhaga w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.28

Kopciuszek w choreografii Grzegorza Brożka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.29

Król Tanga w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.30

MyLove w reżyserii Rafała Matusza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.31

Najpiękniejsza kobieta świata w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.32

Nie twoja kolej, kochanie w reżyserii Tomasza Cymermana w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.33

Oskar i rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.34

Paprykarz szczeciński w reżyserii Marcina Libery w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.35

Piękna i Bestia w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.36

Polita w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.37

Rozkład jazdy pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.38

Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt w reżyserii Marty Łągiewki w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.39

Znak z językiem w reżyserii Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.40

Związek na odległość niewielką w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.41

