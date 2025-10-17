Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Obejrzyj i wytypuj nominowane spektakle i aktorów

Surferzy - spektakl z nominacjami aktorskimi Fot. Agata JANKOWSKA

Trwa pierwszy etap plebiscytu teatralnego „Bursztynowy Pierścień” organizowany przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego”. Zachęcamy wszystkich czytelników do głosowania na ulubione spektakle i aktorów z zachodniopomorskich teatrów.

Głosy należy oddawać na przedstawienia, które swoją premierę miały w sezonie 2024/2025 i zostały nominowane przez kapitułę „Bursztynowego Pierścienia”.

Przebieg konkursu

W kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor, głosy należy przyznać nominowanym artystom za role we wskazanych spektaklach. Każdej pozycji odpowiada numer, który należy wpisać głosując smsowo - jeden głos w jednym smsie, który należy wysłać pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em). Natomiast głosując za pośrednictwem kuponu zamieszczonego w „Kurierze Szczecińskim” wpisać należy po jednym typie z każdej z dwóch kategorii.

Konkurs odbywa się jest dwuetapowo. W obecnej edycji głosowanie w pierwszym etapie obejmuje 20 najlepszych spektakli zachodniopomorskich scen oraz 21 najciekawszych ról aktorskich (rozszerzona liczba aktorskich nominacji z powodu remisu w głosowaniu kapituły). Pierwszy etap zakończy się do 4 listopada. Następnie spektakle i artyści z najwyższą liczbą głosów przejdą do drugiego etapu – 10 propozycji w obu kategoriach. Głosowanie w finałowym etapie konkursu potrwa do 25 listopada.

Spektakle z nominacjami na scenach

Na pewno warto zapoznać się z przedstawieniami, które otrzymały nominacje w wymienionych kategoriach. W najbliższych dniach wystawiane będą trzy z nich. W ten weekend (17, 18 i 19 października o g. 19) Teatr Współczesny na Scenie Nowe Sytuacje wystawi spektakl "Surferzy" w reżyserii Bartłomieja Juszczaka i Marcela Osowickiego. To opowieść o poszukiwaniu wolności podczas wakacji. Na obozie surfingowym spotykają się nowicjusze surfowania z wytrawnymi mistrzami-trenerami. Ale nie zawsze jest idealnie i nie wszystko przebiega zgodnie z wyobrażeniami. Nominacje za role tym spektaklu otrzymali aktorzy: Julia Gadzina i Kacper Kujawa.

W poniedziałek 20 października o g. 19 na scenie Willi Lentza obejrzeć można kolejny nominowany do nagrody spektakl. "Król Tanga" w reżyserii Arkadiusza Buszki przybliża postać Tadeusza Millera. Ten wybitny, polski powojenny piosenkarz w latach 1946-1947 mieszkał i tworzył w Szczecinie, gdzie rozpoczęła się jego wielka kariera. Był naturszczykiem, czarującym ciepłym barytonem, zachwycającym skromnością i pracowitością. W ciągu kilkunastu miesięcy nagrał 63 płyty, koncertował na wielu salach, występował w programach muzycznych. Przedstawienie nominowane w kategorii Najlepszy spektakl i Najlepsza aktorka/Najlepszy aktor. Są to: Kacper Kujawa i Maria Wójtowicz.

W czwartek, 23 października o g. 19 w Teatrze Współczesnym obejrzeć można nominowany spektakl "Paprykarz szczeciński" w reżyserii Marcina Libera. To sztuka pełna zaskoczenia i niespodzianki, nowatorska i zabawna, który mówiąca o sprawach ponadczasowych i ważnych. Paprykarz nawiązuje do tożsamości miejsca, jakim jest miasto powstania tej szczególnej potrawy rybnej z puszki. Staje się ona pretekstem do ukazania współczesnych problemów międzyludzkich relacji, takich jak: przywiązanie, odrzucenie, zdrada, frustracja, niemoc twórcza, a nawet działanie kosmitów. Ten atrakcyjny wizualnie spektakl otrzymał nominację oraz aktorzy w nim grający: Julia Gadzina i Kacper Kujawa.

Tradycja i nowość

Bursztynowy Pierścień to najstarszy konkurs teatralny na Pomorzu Zachodnim. Organizuje go „Kurier Szczeciński” od 1965 r. z przerwami, spowodowanymi wydarzeniami społeczno‑historycznymi w naszym regionie. Zgodnie z jego tradycją najlepsze spektakle i role aktorskie wybierają w swoim głosowaniu zarówno czytelnicy, jak i jurorzy. W tegorocznej edycji duża zmiana – nagrodzeni aktorzy, poza statuetkami Bursztynowych Pierścieni, otrzymają także nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez firmę Calbud. Wzorem roku ubiegłego laureat nagrody Srebrna Ostroga dla najlepiej rokującego debiutanta, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący), Radosław Bruch, Małgorzata Frymus, Jacek Gałkowski, Anna Kosiorowska, Elżbieta Kubera, Piotr Michałowski, Aleksandra Skiba, Małgorzata Stoltman. Dodajmy, że w toku dyskusji, z uwagi na wątpliwości zgłaszane w latach wcześniejszych, kapituła wybrała dziesięć instytucji, których propozycje teatralne podlegają ocenie. Jednakże członkowie kapituły „Bursztynowy Pierścień” zapewniają o uważnej obserwacji wszystkich zjawisk teatralnych na scenach województwa zachodniopomorskiego.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzenie niezapomnianych kreacji. Do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni” przyznane w drodze głosowania, zależy wyłącznie od czytelników i widzów. ©℗

Elżbieta Kubera

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR

Olga Adamska za tytułową rolę w spektaklu „Elizabeth Costello” w reżyserii Aleksandry Bielewicz na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie – BURSZTYN.1

Piotr Biernat za rolę Prospera w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.2

Bibianna Chimiak za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.3

Dorota Chrulska jako Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.4

Jerzy Dowgiałło za rolę Maksa w spektaklu „Boening, Boening” w reżyserii Jana Tomaszewicza w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.5

Julia Gadzina za role Paprykarza 2 w spektaklu „Paprykarz szczeciński” w reżyserii Marcina Libery oraz Sportsmenki w przedstawieniu „Surferzy” w reżyserii Bartłomieja Juszczaka i Marcela Osowickiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.6

Michał Janicki za kreacje postaci Ernsta Lubitscha w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy” w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.7

Anna Januszewska za rolę Maryli w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.8

Aleks Joński za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.9

Kacper Kujawa za role: Tadeusza Millera w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu szczecińskim” w reżyserii Marcina Libery oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.10

Sławomir Kołakowski jako On w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.12

Joanna Matuszak za rolę w Joanny przedstawieniu „Cudowna terapia” pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.13

Dariusz Mikuła za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.14

Jacek Piątkowski za rolę Julka w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.15

Sylwia Różycka za rolę Poli Negri w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.16

Damian Sienkiewicz za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.17

Krzysztof Tarasiuk za postać Bestii w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.18

Katarzyna Ulicka‑Pyda za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.19

Maria Wójtowicz za rolę Luny Miller w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.20

Beata Zygarlicka za rolę Heleny w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.21

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL

AUTOterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.22

Cudowna terapia pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.23

Czarodziejski flet w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Kuby Wnuka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.24

Dom niespokojnej starości w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.25

Elisabeth Costello w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.26

Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.27

Kopenhaga w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.28

Kopciuszek w choreografii Grzegorza Brożka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.29

Król Tanga w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.30

MyLove w reżyserii Rafała Matusza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.31

Najpiękniejsza kobieta świata w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.32

Nie twoja kolej, kochanie w reżyserii Tomasza Cymermana w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.33

Oskar i rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.34

Paprykarz szczeciński w reżyserii Marcina Libery w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.35

Piękna i Bestia w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.36

Polita w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.37

Rozkład jazdy pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.38

Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt w reżyserii Marty Łągiewki w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.39

Znak z językiem w reżyserii Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.40

Związek na odległość niewielką w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.41

