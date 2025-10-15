Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Głosujemy na najlepszy spektakl i aktorkę/aktora!

W ubiegłym roku Srebrną Ostrogę dla debiutanta przyznawaną przez jury, otrzymał aktor Teatru Polskiego Marcin Sztendel (na zdjęciu ze Zorganizowaną Grupa Teatromaniaków CZESŁAW). Fot. Sylwia DUDEK

Trwa głosowanie na najlepsze spektakle teatralne i odtwórców najciekawszych ról sezonu 2024/2025. Nominacje zostały przyznane przez kapitułę konkursu „Bursztynowy Pierścień”. W tegorocznej edycji duża zmiana – nagrodzeni aktorzy, poza statuetką, otrzymają także nagrodę pieniężną.

Plebiscyt „Bursztynowy Pierścień” jest najstarszym konkursem teatralnym na Pomorzu Zachodnim. Organizuje go „Kurier Szczeciński” od 1965 r. z przerwami, spowodowanymi wydarzeniami społeczno‑historycznymi w naszym regionie. Co charakterystyczne w obu kategoriach i niezależnie od siebie – najlepsze spektakle i role aktorskie wybierają w swoim głosowaniu zarówno czytelnicy, jak i jurorzy.

Konkurs jest dwuetapowy. Tym razem głosowanie w pierwszym etapie obejmuje 20 najlepszych spektakli zachodniopomorskich scen oraz 21 najciekawszych ról aktorskich. Dlaczego nie 20? Wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom kreacji artystycznych sprawił, że podczas głosowania jurorów doszło do remisu, stąd nieco rozszerzona liczba aktorskich nominacji.

Na podane w tabelach spektakle oraz odtwarzających najciekawsze role aktorki/aktorów widzowie mogą już głosować. Pierwszy etap zakończy się do 4 listopada. Następnie spektakle i artyści z najwyższą liczbą głosów przejdą do drugiego etapu – 10 propozycji w obu kategoriach. Głosowanie w finałowym etapie konkursu potrwa do 25 listopada.

Głosy można oddawać wypełniając kupon zamieszczony w „Kurierze Szczecińskim” lub wysyłając sms pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em) podając wskazany numer spektaklu lub aktorkę/aktora.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku głosami publiczności zwyciężyła operetka Jana Offenbacha „Orfeusz w piekle” Opery na Zamku w Szczecinie. Natomiast nagrodę za najlepszą rolę w spektaklu „Teatr niewidzialnych dzieci” otrzymał Aleks Joński, aktor Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Jury najwyżej oceniło monodram Beaty Niedzieli „Solaris” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Z kolei nagrodę jury w kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor odebrała Adrianna Szymańska, aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie za kreację w monodramie „Kora – dziecko słońca”. Ponadto kapituła, jak co roku przyznała Srebrną Ostrogę dla debiutanta – rok temu otrzymał ją aktor Teatru Polskiego Marcin Sztendel. Natomiast Wielką Nagrodę Jury za szczególne dokonania odebrał dyrektor Teatru Polskiego Adam Opatowicz.

Do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni”? Dowiemy się w grudniu. Wiadomo jednak, że w tym roku nagrodą będą już to nie tylko efektowne trofea. Wzorem roku ubiegłego laureat Srebrnej Ostrogi otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

W tegorocznej edycji zdobywcy nagród: publiczności oraz jury za role otrzymają gratyfikację pieniężną w wysokości 5 tys. zł, ufundowaną przez firmę Calbud.

Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący), Radosław Bruch, Małgorzata Frymus, Jacek Gałkowski, Anna Kosiorowska, Elżbieta Kubera, Piotr Michałowski, Aleksandra Skiba, Małgorzata Stoltman. Dodajmy, że w toku dyskusji, z uwagi na wątpliwości zgłaszane w latach wcześniejszych, kapituła wybrała dziesięć instytucji, których propozycje teatralne podlegają ocenie w tym roku. Jednakże członkowie kapituły „Bursztynowy Pierścień” zapewniają o uważnej obserwacji wszystkich zjawisk teatralnych na scenach województwa zachodniopomorskiego.

Podczas pierwszego posiedzenia 7 października jurorzy podkreślali, że wiele spośród spektakli, które miały swe premiery w ubiegłym sezonie teatralnym, było wartych uwagi zarówno z racji różnorodnej formy, jak i ważnej tematyki.

Najwięcej nominacji otrzymały spektakle Teatru Polskiego (pięć) i Teatru Współczesnego (cztery). Nominowane zostały trzy spektakle Teatru Lalek „Pleciuga” oraz po dwa wystawione w Operze na Zamku i Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, a także po jednym w: Teatrze Kana, Teatrze Krypta na Zamku Książąt Pomorskich, Willi Lentza i Domu Kultury 13 Muz.

W kategorii kreacji scenicznych najwięcej aktorek/aktorów (po pięcioro) otrzymało nominacje w dwóch szczecińskich instytucjach: Teatrze Polskim i Teatrze Współczesnym. Równocześnie doceniono także role aktorów wywodzących się z tych teatrów, a występujących na mniejszych scenach Szczecina.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzenie niezapomnianych kreacji. ©℗

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR

Olga Adamska za tytułową rolę w spektaklu „Elizabeth Costello” w reżyserii Aleksandry Bielewicz na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie – BURSZTYN.1

Piotr Biernat za rolę Prospera w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.2

Bibianna Chimiak za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.3

Dorota Chrulska jako Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.4

Jerzy Dowgiałło za rolę Bernarda w spektaklu „Boening, Boening” w reżyserii Jana Tomaszewicza w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.5

Julia Gadzina za role Paprykarza 2 w spektaklu „Paprykarz Szczeciński” w reżyserii Marcina Libery oraz Sportsmenki w przedstawieniu „Surferzy” w reżyserii Bartłomieja Juszczaka i Marcela Osowickiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.6

Michał Janicki za kreacje postaci Ernsta Lubitscha w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginełą… póki się śmiejemy” w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.7

Anna Januszewska za rolę Maryli w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.8

Aleks Joński za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.9

Kacper Kujawa za role: Tadeusza Millera w spektalu „Król tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu Szczecińskim” w reżyserii Marcina Libery oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.10

Sławomir Kołakowski jako On w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.11

Marta Łągiewka za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.12

Joanna Matuszak za rolę w Joanny przedstawieniu „Cudowna terapia” pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.13

Dariusz Mikuła za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.14

Jacek Piątkowski za rolę Julka w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.15

Sylwia Różycka za rolę Poli Negri w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.16

Damian Sienkiewicz za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.17

Krzysztof Tarasiuk za postać Bestii w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.18

Katarzyna Ulicka‑Pyda za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.19

Maria Wójtowicz za rolę Luny Miller w spektalu „Król tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.20

Beata Zygarlicka za rolę Heleny w „Domu niespokojnej starości” w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.21

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL

AUTOterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.22

Cudowna terapia pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Teatrze Krypta w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – BURSZTYN.23

Czarodziejski flet w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwe muzycznym Kuby Wnuka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.24

Dom niespokojnej starości w reżyserii Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.25

Elisabeth Costello w reżyserii Aleksandry Bielewicz w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.26

Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.27

Kopenhaga w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.28

Kopciuszek w choreografii Grzegorza Brożka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.29

Król tanga w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.30

MyLove w reżyserii Rafała Matusza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.31

Najpiękniejsza kobieta świata w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.32

Nie twoja kolej, kochanie w reżyserii Tomasza Cymermana w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.33

Oskar i rzeczy w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.34

Paprykarz Szczeciński w reżyserii Marcina Libery w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.35

Piękna i Bestia w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.36

Polita w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.37

Rozkład jazdy pod opieką reżyserską Arkadiusza Buszki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.38

Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt w reżyserii Marty Łągiewki w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.39

Znak z językiem w reżyserii Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.40

Związek na odległość niewielką w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.41

