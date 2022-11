Bursztynowy Pierścień – drugi etap głosowania. Widzowie wybrali TOP-10

Prezentujemy dwie finałowe dziesiątki plebiscytu Bursztynowy Pierścień: najlepszych spektakli oraz wyjątkowych kreacji aktorskich minionego sezonu artystycznego. Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” wybrali je swoimi głosami. Teraz publiczność wyłoni zwycięzców, których poznamy 5 grudnia.

Zakończył się pierwszy etap głosowania na spektakle i role teatralne sezonu artystycznego 2021/2022. Przypomnijmy, w konkursie Bursztynowy Pierścień przyznawane są nagrody publiczności i nagrody jury. Niekoniecznie muszą się one pokrywać, choć w historii tego konkursu tak też się zdarzało. Podsumowano pierwszy etap głosowania Czytelników, spektakle i artyści z największą liczbą otrzymanych głosów znaleźli się w finale.

W tegorocznej edycji głosami publiczności najliczniejszą reprezentację w kategorii Najlepszy spektakl zapewnił sobie Teatr Współczesny. W finale bowiem znalazły się trzy przedstawienia tego teatru: „Edukacja seksualna”, „Odlot” i „Wiarołomna”. Wśród finałowej dziesiątki są także dwa spektakle Teatru Lalek „Pleciuga”: „Dzikie łabędzie” oraz „My i krasnoludki”. Ponadto widzowie wybrali sztuki: „Akompaniator” Willi Lentza, „Anna K.” Teatru nieMa, „Chwila nieuwagi” Teatru Polskiego, „My Fair Lady” Opery na Zamku, „Raz gdy chciałem być” Teatru Kameralnego.

W kategorii Najlepsza Kreacja Aktorska najwięcej finałowych nominacji – po trzy – uzyskali artyści Opery na Zamku i Teatru Współczesnego. Publiczność doceniła role następujących artystów Opery: Anny Federowicz, Patryka Kowalskiego, Wiesława Orłowskiego. Z Teatru Współczesnego zaś kreacje: Krystyny Maksymowicz, Ewy Sobiech i Heleny Urbańskiej. Widzowie zdecydowali także, że w finale znaleźli się: Maja Bartlewska (Teatr Lalek „Pleciuga”), Michał Janicki (Teatr Kameralny), Olek Różanek (Willa Lentza) i Adrianna Szymańska (Teatr Polski).

W bieżącym tygodniu można obejrzeć dwa z finałowych spektakli. Od środy do końca tygodnia spektakl Teatru Polskiego „Chwila nieuwagi” zobaczyć można na scenie Dekadencja Nowego Browaru. Został on przez publiczność wybrany do finału w obu kategoriach: dla spektaklu i za rolę dla aktorki – Adrianny Szymańskiej. W Teatrze Lalek „Pleciuga” od wtorku do soboty wystawiane jest przedstawienie „Motyla noga”, w którym za kreację aktorską w finale znalazła się Maja Bartlewska.

W ciągu niespełna trzech najbliższych tygodni widzowie za pomocą oddawanych przez siebie głosów wybiorą zwycięzców. Jury natomiast nagrodzi zwycięzców w osobnej kategorii. W obecnej edycji jury obraduje w składzie: Artur D. Liskowacki, przewodniczący jury, reprezentujący redakcję „Kuriera Szczecińskiego”; Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal „Dziennik Teatralny”; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, sekretarz jury, „Kurier Szczeciński”; Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Małgorzata Stoltman, „kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, „Prestiż”.

W rozpoczętym drugim etapie plebiscytu Bursztynowy Pierścień widzowie wybiorą swój ulubiony spektakl i artystę sezonu spośród finalistów. Prezentujemy dwie listy: 10 spektakli oraz 10 kreacji aktorek i aktorów. Każdy tytuł spektaklu i nazwisko aktora opatrzone są symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Ponadto nasi Czytelnicy mogą głosować, wypełniając zamieszczony w „Kurierze” kupon. Należy go wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Triumfatorzy – najlepszy spektakl i najlepszy odtwórca scenicznej kreacji – wybrani głosami Czytelników zostaną uhonorowani statuetkami Bursztynowy Pierścień.

Jury przyzna statuetki w tych samych kategoriach, a jednocześnie – zgodnie z tradycją i regulaminem – wręczy dwie dodatkowe nagrody: Srebrną Ostrogę dla debiutującego artysty oraz Wielką Nagrodę Jury. Zapraszamy do głosowania. ©℗

Elżbieta KUBERA

-------------------------------------------------------------------------------------------

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsienica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Anna Federowicz – Eliza Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria” (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34