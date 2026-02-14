Piosenki na święto zakochanych. Duet w Starej Rzeźni

Fot. CKE Stara Rzeźnia

W szczecińskiej Starej Rzeźni w sobotę o godz. 18 piosenki na święto zakochany zaśpiewają Artur Szpak i Swietlana Lewicka.

REKLAMA

Andrzej Szpak to artysta uhonorowany medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz zdobywca pierwszej nagrody na PFPP Opole 2025. Otrzymanie Grand Prix tego festiwalu doprowadziło do nagrania w Radiu Opole płyty „Sen o Warszawie” z piosenkami Czesława Niemena. Wokalista jest także finalistą The Voice Senior oraz zdobywcą tytułu „Najlepszy odtwórca piosenek Czesława Niemena w Polsce”.

Swietlana Lewicka to laureatka 1. Nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej w Krakowie, zdobywczyni Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu im. Edith Piaf i uczestniczka wielu innych konkursów.

(as)

REKLAMA