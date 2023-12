Szpak, czyli dawka śmiechu. Wygraj podwójne zaproszenie

O g. 18 w sobotę w Nowej Dekadencji przy ul. Partyzantów 2 rozpocznie się „Konkurs stand up”. To jeden z punktów programu Festiwalu Komedii SZPAK. Prowadzącym będzie Damian „Wiking” Usewicz. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Podczas 17. Festiwalu Komedii SZPAK nie mogło zabraknąć improwizacji kabaretowej dlatego w piątek organizatorzy zapraszają na spotkanie z Grupą Improwizacyjną Aktórzy! Start o godz. 18:00 w The White Rabbit. „Aktórzy” to grupa szczecińskich artystów, którzy nie tylko błyskawicznie myślą, ale również potrafią stworzyć atmosferę pełną śmiechu i niespodzianek.

Następnie o godz. 20:30 wystąpi Teatr Improwizacji AFRONT, czyli zespół impro z Warszawy z 12-letnim już stażem. Założony przez absolwentów Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. W Szczecinie w trakcie 17. Festiwalu Komedii SZPAK zaprezentują „NIENAPISANE DZIEŁA SZEKSPIRA – komedię w 3 aktach wierszem”. Będą dramaty i intrygi. Pojedynki i nagłe napady miłości. Będą monologi wewnętrzne oraz iście szekspirowska śmierć. A to wszystko złoży się na wiekopomne dzieło, którego Szekspir nie napisał, choć mógł i będzie z tego powodu w grobie się przewracał.

Sobota rozpoczyna się wydarzeniem dla dzieci – o godz. 11:00 SZPACZEK DLA DZIECI. Organizatorzy zapraszają najmłodszych na niezwykłą przygodę teatralną z Teatrem Improwizacji Afront. BAJKOTWOREK I BAJEK PEŁEN WOREK – bajka improwizowana dla tych młodszych i dla tych starszych. Skąd się biorą bajki? Mały skrzat Bajkotworek, którego dwójka dzieci przypadkiem spotyka na strychu swojego domu, ma właśnie taką super-moc. Tworzy historie, których jeszcze nikt nie słyszał i z wielką chęcią opowie jedną z nich.

Na godz. 18:00 w Nowej Dekadencji zaplanowano „Konkurs stand up”. Ma to być „wieczór dla dorosłych pełen śmiechów i mocnych żartów”. „Konkursu stand up” podczas 17.Festiwalu Komedii SZPAK to wyjątkowa okazja, by zobaczyć komików w akcji, którzy będą rywalizować o tytuł najlepszego stand-upera imprezy.

Na zakończenie 17. Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się wieczór stand-up. To spotkanie z czterema utalentowanymi komikami, którzy mają zapewnić „niezapomnianą dawkę rozrywki dla dorosłych oraz zakwasy od salw śmiechu”. Wystąpią: Michał Pałubski, Michał „Mimi” Zenkner, Damian Kubik, Wojtek Kamiński.

